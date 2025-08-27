Diário do Nordeste
Fortaleza decide comprar Yeison Guzmán e negocia venda de Luquinhas a clube turco

Modelo de negócio foi mudado e cada atleta terá uma negociação à parte

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:16)
Jogada
Legenda: Yeison Guzmán e Luquinhas, respectivamente
Foto: Divulgação/Tolima; Mateus Lotif/Fortaleza EC

A novela envolvendo a conclusão da contratação do meia Yeison Guzmán pelo Fortaleza está próxima do fim. O Tricolor de Aço decidiu que vai executar a compra do atleta, mudando o modelo de negócio. O Diário do Nordeste apurou que o Leão vai pagar U$2 milhões de dólares, equivalente a R$10,8 milhões de reais.

No modelo de negócio anterior, o Fortaleza trocaria Luquinhas pelo colombiano, com a equipe do Torpedo Moscow, da Rússia. A negociação foi embarreirada porque o atleta não aceitou uma das cláusulas contratuais com o time russo.

Diante disso, o Tricolor de Aço precisou buscar outra alternativa, tanto para oficializar Guzmán como atleta tricolor — ele treina com o grupo há 15 dias, com a documentação organizada, faltando só os últimos detalhes burocráticos do processo de compra — quanto para dar um destino ao meia brasileiro.

Portanto, a negociação de Luquinhas será à parte. O atleta deve ir para o Alanyaspor, da Turquia. O Legia Warszawa-POL, equipe em que ele esteve emprestado anteriormente, tinha a opção de compra do atleta no final do contrato, mas decidiu não seguir em frente. Luquinhas ainda tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2026.

 
