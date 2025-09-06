Fortaleza faz promoção com ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vitória

O Fortaleza libertou o check-in dos sócios-torcedores para o duelo contra o Vitória, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. A venda de ingressos também já está disponível no site leaootickets.com.br ou presencialmente nas lojas Leão 1918 e licenciadas, com bilhetes a partir de R$ 10 (dez reais).

Os times se enfrentam no próximo sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Com a estreia de Martín Palermo, o Leão busca se recuperar e se livrar do rebaixamento.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site do clube. Os tricolores que ainda não são sócios e têm interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site. Vale ressaltar que, durante a semana, o Fortaleza divulgou o novo de plano de sócio gratuito.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site e nos pontos de venda de ingressos do clube.