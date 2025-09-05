Palermo desembarca para assumir o Fortaleza e avisa: 'Esperamos reverter a situação'

O novo técnico do Fortaleza, Martín Palermo, desembarcou nesta sexta-feira (5), no Aeroporto Internacional Pinto Martins para iniciar seu trabalho no clube.

Em uma breve entrevista, o argentino de 51 afirmou que o apoio do grupo o motivou e que acredita que tem elenco para reverter a situação.

O desafio que temos como prioridade é deixar o Fortaleza na primeira divisão. Sabemos que é uma situação complexa, mas há um elenco para reverter a situação. Tenho que ser rápido para conhecer os jogadores, ver como estão e ter tranquilidade para ir para o próximo compromisso". Martín Palermo Novo técnico do Fortaleza

Situação difícil na tabela

Palermo terá praticamente uma semana para preparar o Fortaleza para o jogo contra o Vitória, no sábado (13), ás 16 horas no Castelão, pela 22ª rodada da Série A. O Tricolor de Aço é o 19º colocado com 15 pontos, 7 de distância para o primeiro time fora do Z4.