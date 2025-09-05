Diário do Nordeste
Fortaleza lança plano gratuito de sócio-torcedor; entenda e veja como participar

Torcedores associados terão acesso gratuito a três partidas do time por temporada

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão
Foto: Davi Rocha/SVM

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (5) a criação de um plano gratuito de sócio-torcedor. Os associados ao plano “Pra Todo Tricolor” terão acesso gratuito a três partidas por temporada. Os jogos e setores serão previamente definidos pelo clube.

“O plano visa oportunizar que mais torcedores tenham a experiência de acompanhar o Leão no estádio. Desde aquelas que não têm condições financeiras até as que ainda não foram por falta de incentivo”, explicou Márcio Persivo, gestor do programa Sócio Fortaleza.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, qualquer torcedor que ainda não seja sócio poderá se cadastrar no novo plano. Os associados terão a quarta prioridade no check-in, antes do público geral, mas depois dos demais planos pagos.

Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores. Trata-se de uma iniciativa com cunho social, esportivo e estratégico de longo prazo.
Márcio Persivo
Gestor do programa Sócio Fortaleza

O clube destacou ainda que os associados ao plano “Pra Todo Tricolor”, apesar de serem considerados sócios-torcedores do Fortaleza, não terão direito a voto como os demais associados dos planos pagos. O cadastro deve ser feito no site: sociofortaleza.com.br.

