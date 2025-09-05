Martín Palermo explica modelo tático e perfil de jogo; veja estilo do novo técnico do Fortaleza

O Fortaleza aposta no técnico argentino Martín Palermo para escapar do rebaixamento. Maior artilheiro do Boca Juniors, o ex-atacante tem uma carreira de quase 12 anos como treinador e chega como um movimento ousado da gestão tricolor, que acredita em um choque no vestiário para melhorar o desempenho do elenco. Assim, uma dúvida: como Palermo gosta de montar as equipes?

A pergunta foi respondida pelo próprio comandante, em 2024. Na apresentação pelo Olímpia, do Paraguai, onde realizou o último trabalho e se sagrou campeão paraguaio, Palermo revelou as características que mais busca na organização dos times, com um foco defensivo.

“Ao longo do campeonato, quero uma equipe que tenha um jogo por momentos agressivo, que tenha posição no campo rival, que recupere a bola rapidamente. Não sou (um técnico) de equipes de muitos passes, de somar 30 ou 40 passes para poder chegar a um gol. Acredito que às vezes existem outras vias e outros recursos, por vezes mais práticos e simples. Com a simplicidade, acredito que a equipe também pode ser protagonista e, obviamente, conseguir aos poucos reencontrar o caminho da vitória, que é o que a equipe mais precisa hoje". Martín Palermo Novo técnico do Fortaleza

Na formação tática, Palermo adotou preferencialmente o esquema 4-4-2, com alternância dos centroavantes argentinos Lucas Pratto e Benedetto, ambos com muita bagagem na Argentina. A plataforma de jogo não era fixa, como o treinador antecipou: o adversário também influencia.

"Nós também temos que neutralizar o jogo deles. É fazer o nosso jogo da melhor maneira para poder desequilibrar e conseguir o que propusemos como jogo e, obviamente, com minha ideia e minha proposta: ser uma equipe intensa, uma equipe, acima de tudo, sólida defensivamente, e estar organizada, de linhas compactas, que seja uma equipe que recupere a bola e saiba o que fazer com ela. Que tenha boa conclusão, boa finalização, às vezes com ataques diretos ou, às vezes, com um pouco de posse de bola. Mas eu acredito que também (a estratégia) se baseia no que o adversário propõe, em analisar o contexto, mas sempre tendo iniciativa e a proposta”. Martín Palermo Novo técnico do Fortaleza

No Olímpia, entre 2024 e 2025, foram 54 jogos, com 25 vitórias, 17 empates e 12 derrotas. A saída foi em março, com a derrota para o Vélez, da Argentina, na Libertadores.

Elenco mais jovem

Uma das principais marcas dos trabalhos de Palermo é o uso de elencos mais jovens. O profissional de 51 anos sempre utilizou bastante os ativos das categorias de base, seja nas experiências na Argentina, Chile ou México. Na apresentação no Olímpia, destacou esse ponto.

"Minhas experiências, tanto no Chile como no México, onde havia mais necessidade de somar minutos com jogadores juvenis, obviamente, me fizeram ter essa aproximação com o coordenador e o treinador das categorias de base para saber quais garotos estão em condições e preparados para estar no elenco profissional e poder dar-lhes um lugar [...] Na minha última experiência com o Platense, um garoto que jogou apenas 17 partidas no time principal, com 20 anos, foi vendido ao Milan por US$ 3,5 milhões. Foi a venda mais importante da história do Platense. Posso enumerar outras equipes que dirigi, onde também fiz estrear garotos que hoje estão na seleção principal. Certamente, minha ajuda e minha contribuição para esses jovens é continuar a fazê-los crescer, continuar a educá-los em qualquer equipe da 1ª divisão nacional". Martín Palermo Novo técnico do Fortaleza

A renovação do elenco também existe no Fortaleza. Com a janela de transferência fechada na última terça-feira (2), o clube anunciou 12 reforços, priorizando também diminuir a faixa etária do plantel. Os nomes contratados foram: os goleiros Helton Leite e Vinícius Silvestre; os zagueiros Benevenuto e Lucas Gazal; o lateral-esquerdo Weverson Costa; os volantes Pierre e Pablo Roberto; os meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán; e os atacantes Adam Bareiro, José Herrera e Kayky.