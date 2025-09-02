Fortaleza precisará de feito inédito: Nenhum time com 15 pontos em 21 jogos evitou a queda

A Série A de Pontos Corridos com 20 clubes é disputada desde 2006 e em 20 anos de disputa, nenhum clube conseguiu escapar do rebaixamento na situação atual do Fortaleza: com 15 pontos em 21 jogos, com 17 partidas a realizar.

Apesar do Campeonato estar na 22ª rodada, como o Fortaleza tem apenas 21 jogos, o justo foi comparar com clubes com o mesmo número de jogos.

11 clubes com pontuação igual ou inferior ao Leão do Pici após 21 jogos não conseguiram escapar do rebaixamento.



2024:

Atlético/GO (tinha 12 pontos e caiu com 30)

2023:

Coritiba (tinha 14 pontos caiu com 30)

2021:

Chapecoense (tinha 10 pontos e caiu com 15)

2020:

Goiás (tinha 15 pontos e caiu com 37)

2019:

Chapecoense (tinha 15 pontos e caiu com 32)

2018:

Paraná (tinha 15 pontos e caiu com 23)

2016:

América/MG (tinha 13 pontos e caiu com 28)

2015:

Vasco (tinha 13 pontos e caiu com 41)

2013:

Náutico (tinha 10 pontos e caiu com 20

2012:

Figueirense (tinha 15 pontos e caiu com 30)

2007:

América/RN (tinha 10 pontos e caiu com 17)

O Fluminense de 2009

Legenda: O Fluminense de 2009 tinha 16 pontos em 21 jogos e conseguiu uma arrancada histórica pela permanência Foto: Photocamera / Divulgação Fluminense

Outros clubes, com pontuação superior ao Fortaleza, como um ponto a mais, ou seja 16 pontos, apenas um conseguiu escapar: o Fluminense em 2009.

O Tricolor tinha 16 pontos em 21 rodadas, conseguiu o 'milagre' de escapar com 46 pontos. Ou seja, o Flu fez 30 pontos em 17 jogos e escapou.

Naquele ano, o Flu precisou fazer 46, já que o Coritiba caiu com 45.

Outros 5 clubes que tinham 16 pontos em 21 jogos não tiveram a mesma sorte:

2023

América/MG (tinha 16 pontos e caiu com 24)

2022

Juventude (tinha 16 pontos e caiu com 22)

2019

Avaí (tinha 16 pontos e caiu com 20)

2012

Atlético/GO (tinha 16 pontos e caiu com 30)

2009

Sport (tinha 16 pontos e caiu com 31)