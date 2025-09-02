Fortaleza precisará de feito inédito: Nenhum time com 15 pontos em 21 jogos evitou a queda
Em 20 edições de pontos corridos 11 clubes cairam com pontuação igual ou menor que a do Tricolor de Aço
A Série A de Pontos Corridos com 20 clubes é disputada desde 2006 e em 20 anos de disputa, nenhum clube conseguiu escapar do rebaixamento na situação atual do Fortaleza: com 15 pontos em 21 jogos, com 17 partidas a realizar.
Apesar do Campeonato estar na 22ª rodada, como o Fortaleza tem apenas 21 jogos, o justo foi comparar com clubes com o mesmo número de jogos.
11 clubes com pontuação igual ou inferior ao Leão do Pici após 21 jogos não conseguiram escapar do rebaixamento.
2024:
Atlético/GO (tinha 12 pontos e caiu com 30)
2023:
Coritiba (tinha 14 pontos caiu com 30)
2021:
Chapecoense (tinha 10 pontos e caiu com 15)
2020:
Goiás (tinha 15 pontos e caiu com 37)
2019:
Chapecoense (tinha 15 pontos e caiu com 32)
2018:
Paraná (tinha 15 pontos e caiu com 23)
2016:
América/MG (tinha 13 pontos e caiu com 28)
2015:
Vasco (tinha 13 pontos e caiu com 41)
2013:
Náutico (tinha 10 pontos e caiu com 20
2012:
Figueirense (tinha 15 pontos e caiu com 30)
2007:
América/RN (tinha 10 pontos e caiu com 17)
O Fluminense de 2009
Outros clubes, com pontuação superior ao Fortaleza, como um ponto a mais, ou seja 16 pontos, apenas um conseguiu escapar: o Fluminense em 2009.
O Tricolor tinha 16 pontos em 21 rodadas, conseguiu o 'milagre' de escapar com 46 pontos. Ou seja, o Flu fez 30 pontos em 17 jogos e escapou.
Naquele ano, o Flu precisou fazer 46, já que o Coritiba caiu com 45.
Outros 5 clubes que tinham 16 pontos em 21 jogos não tiveram a mesma sorte:
2023
América/MG (tinha 16 pontos e caiu com 24)
2022
Juventude (tinha 16 pontos e caiu com 22)
2019
Avaí (tinha 16 pontos e caiu com 20)
2012
Atlético/GO (tinha 16 pontos e caiu com 30)
2009
Sport (tinha 16 pontos e caiu com 31)