Fortaleza anuncia transferência de Luquinhas a time de Portugal; veja detalhes

A negociação é em definitivo e o Tricolor do Pici mantém 50% dos direitos econômicos do jogador

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:46)
Jogada
Legenda: A negociação é em definitivo e o Tricolor do Pici mantém 50% dos direitos econômicos do jogador
Foto: Santa Clara

O Fortaleza anunciou a transferência do meia Luquinhas para o Santa Clara, de Portugal. A negociação é em definitivo e o Tricolor do Pici mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. O atleta tinha vínculo com o Leão até o final de 2026 e vai assinar um contrato até junho de 2027 com o clube português.

No modelo de negócio anterior, o Fortaleza trocaria Luquinhas pelo colombiano, com a equipe do Torpedo Moscow, da Rússia. A negociação foi embarreirada porque o atleta não aceitou uma das cláusulas contratuais com o time russo.

Diante disso, o Tricolor de Aço precisou buscar outra alternativa, tanto para oficializar Guzmán como atleta tricolor — ele treina com o grupo há 15 dias, com a documentação organizada, faltando só os últimos detalhes burocráticos do processo de compra — quanto para dar um destino ao meia brasileiro.

O Legia Warszawa-POL, equipe em que ele esteve emprestado anteriormente, tinha a opção de compra do atleta no final do contrato, mas decidiu não seguir em frente. Ele também esteve em negociações com o Alanyaspor, da Turquia,  mas fechou com a equipe portuguesa.

