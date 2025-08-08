Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza deve trocar Luquinhas por Yeison Guzmán; veja detalhes da negociação

Chegada do meia-atacante colombiano deve envolver saída de jogador do Leão

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza deve trocar Luquinhas por Yeison Guzmán
Foto: Mateus Lotif/FEC e JUAN CARLOS HERNANDEZ / AFP

O Fortaleza deve envolver o meio-campista Luquinhas na negociação com o meia-atacante colombiano Yeison Guzmán, que pertence ao Torpedo Moscow, da Rússia. As duas equipes negociam uma troca de jogadores, com o negócio devendo ser oficializado em breve.

O Diário do Nordeste apurou que Yeison Guzmán já está em Fortaleza (CE) para assinar com o Leão, restando apenas alguns detalhes sobre a ida de Luquinhas para a Rússia. O detalhe restante é a definição sobre o tipo de negociação: empréstimo ou compra.

Luquinhas durante Sport x Fortaleza
Legenda: Luquinhas durante Sport x Fortaleza
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Luquinhas pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Legia Warszawa, da Polônia. O contrato de empréstimo terminou e o atleta retornou ao Pici, mas o Leão não tem planos de utilizá-lo no elenco, tendo o desejo de negociá-lo com outra equipe.

Há inclusive a possibilidade de uma parceria entre Fortaleza e Torpedo Moscow para outras trocas futuras de atletas.

Yeison Guzmán tem 27 anos e defendia o Torpedo Moscow desde a temporada 2024/25, somando 11 jogos e cinco gols pela equipe russa. Antes disso, ele se destacou pelo Tolima, da Colômbia, e em 2024 teve 18 gols e nove assistências em 44 partidas.

Assuntos Relacionados
Torcedores do Fortaleza

Jogada

Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra Vélez na Libertadores

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (12) pela Libertadores

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem com fotos de Lautaro Diaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense

Jogada

Ceará negocia empréstimos de Lautaro Díaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense

Os atletas são os alvos do Vovô no mercado para a posição de ponta

Alexandre Mota Há 1 hora
Gustavo Mancha em ação pelo Fortaleza

Jogada

Olympiacos tem interesse em Gustavo Mancha, do Fortaleza

O zagueiro de 21 anos tem contrato com o Leão até 2026

Alexandre Mota e Brenno Rebouças Há 1 hora
Montagem de fotos de Luquinhas e Yeison Guzmán, que devem ser trocados entre Fortaleza e Torpedo Moscow

Jogada

Fortaleza deve trocar Luquinhas por Yeison Guzmán; veja detalhes da negociação

Chegada do meia-atacante colombiano deve envolver saída de jogador do Leão

Fernanda Alves Há 2 horas
Foto de Titi com a camisa do Fortaleza durante partida

Jogada

Titi, ex-Fortaleza, sofre golpe de R$ 440 mil de ex-advogada; Polícia Federal investiga caso

Zagueiro do Goiás teria sido vítima de golpe de saques irregulares do FGTS

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário, que foi submetido a uma cirurgia no coração

Jogada

Técnico do Ferroviário passa por cirurgia no coração; veja estado de saúde

Marcelo Vilar não estará à beira do gramado na decisão contra o ASA, na Série D

Daniel Farias 08 de Agosto de 2025