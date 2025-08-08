Fortaleza deve trocar Luquinhas por Yeison Guzmán; veja detalhes da negociação

O Fortaleza deve envolver o meio-campista Luquinhas na negociação com o meia-atacante colombiano Yeison Guzmán, que pertence ao Torpedo Moscow, da Rússia. As duas equipes negociam uma troca de jogadores, com o negócio devendo ser oficializado em breve.

O Diário do Nordeste apurou que Yeison Guzmán já está em Fortaleza (CE) para assinar com o Leão, restando apenas alguns detalhes sobre a ida de Luquinhas para a Rússia. O detalhe restante é a definição sobre o tipo de negociação: empréstimo ou compra.

Legenda: Luquinhas durante Sport x Fortaleza Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Luquinhas pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Legia Warszawa, da Polônia. O contrato de empréstimo terminou e o atleta retornou ao Pici, mas o Leão não tem planos de utilizá-lo no elenco, tendo o desejo de negociá-lo com outra equipe.

Há inclusive a possibilidade de uma parceria entre Fortaleza e Torpedo Moscow para outras trocas futuras de atletas.

Yeison Guzmán tem 27 anos e defendia o Torpedo Moscow desde a temporada 2024/25, somando 11 jogos e cinco gols pela equipe russa. Antes disso, ele se destacou pelo Tolima, da Colômbia, e em 2024 teve 18 gols e nove assistências em 44 partidas.