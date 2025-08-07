Liberdade, estilo de jogo e Sasha: Matheus Pereira explica rápida adaptação ao Fortaleza

Com duas assistências e um gol contabilizados em seis partidas pelo Fortaleza, o volante Matheus Pereira comentou no Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM 92.5, sobre a maneira como o técnico Renato Paiva o encaixou no time tricolor.

"Desde que o Renato chegou está me dando muita liberdade para jogar, para construir, para iniciar as jogadas. Então tento desfrutar o máximo possível em campo. Não é muito diferente do que eu vinha fazendo no Eibar-ESP, é minha função, então já estou acostumado, adaptado, estou aqui pra ajudar o clube”, disse.

O camisa 5 acredita que as mudanças implantadas pelo português no estilo de jogo do Fortaleza o favoreceram. “O Renato pede muitas combinações entre nós jogadores, gosta do jogo apoiado, o que facilita muito pra mim, a intensidade, eu gosto de ter a bola nos pés, controlar um pouco o jogo, acho que isso ajuda bastante", explicou.

A dupla com Lucas Sasha também auxilia no bom desempenho de Matheus Pereira, segundo ele próprio. O volante comentou que o camisa 88 passa segurança defensiva, concedendo a ele mais liberdade para iniciar as jogadas ofensivas.

Essa parceria vem dando muito certo, e você ter um marcador como o Sasha, que bota intensidade no meio de campo, está sempre te ajudando; me dá muita segurança para atacar. Não vou mentir, graças a ele, por estar ali protegendo a zaga, tenho mais intensidade para poder criar Matheus Pereira Volante do Fortaleza

Mudança de comportamento

Além do próprio desempenho, Matheus Pereira defende que o Fortaleza apresenta uma melhor performance desde a troca de comando técnico. “Acho que já foi notória desde que chegou o treinador Paiva a mudança de comportamento dentro de campo. Agora é ajustar detalhes, não deixar escapar mais vitórias igual deixamos escapar na última rodada, contra o Corinthians, e tenho certeza que vamos dar a volta por cima e dar muitas alegrias ao torcedor tricolor", disse.

Pereira ressaltou que o elenco inteiro tem se cobrado por melhores resultados e que existe um comprometimento do grupo com a missão de tirar o Fortaleza de uma briga na parte de baixo da classificação da Série A.

"Ninguém está satisfeito com a situação que o clube está, principalmente os jogadores, internamente nos cobramos muito. Mas também temos certa tranquilidade porque é um clube que quando cheguei me surpreendi com a intensidade de treinamento, com a vontade que as pessoas têm de vencer, de tirar o Fortaleza dessa situação. Tenho certeza que vamos sair dessa situação", acredita.

Veja a entrevista completa: