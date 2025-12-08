Rebecca e Carol conquistam título da Elite do vôlei de praia e assumem liderança do ranking mundial

A cearense Rebecca foi campeã do torneio Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ao lado de Carol Solberg, a dupla superou Talita e Taiana por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 10. É o segundo título consecutivo da dupla na competição. Com isso, elas alcançaram a liderança do ranking mundial feminino da modalidade.

“Esse foi o nosso primeiro ano como dupla, ainda estamos buscando entrosamento, e passamos por muitas novidades. Começamos a etapa Elite perdendo. É final de temporada, estamos cansadas tanto mental quanto fisicamente, mas buscamos como um time trocar informação e nos ajudarmo", afirmou Rebecca em entrevista à CBV.

"Nós sabíamos que seria difícil, principalmente em jogos contra duplas brasileiras. Fechamos o ano com o título em Itapema e uma medalha da Copa do Mundo, e estamos felizes e prontas para começar o ano que vem bem de novo”, completou.

Na disputa, apenas duplas brasileiras formaram o pódio. Além do ouro para Carol/Rebecca e a prata para Talita/Taiana, o bronze ficou com Thainara e Talita Simonetti por 2 sets a 0 (21/16 e 21/8). As campeãs também levaram o bronze na etapa do Mundial na Austrália, em novembro.

“Foi um ano de muito aprendizado e crescimento, onde passamos por muitas coisas juntas. Nós somos duas dentro de quadra, mas temos uma equipe enorme que trabalha todos os dias e que está de mãos dadas com a gente. Ter a Letícia comandando nosso time é uma sorte, ela tem muita experiência e paixão. Eu amo estar dentro de quadra, eu vivo fazendo isso, e vale muito a pena. Foi especial demais fechar o ano com esse título, e construir essa parceria com a Rebecca foi incrível”, finalizou Carol Solberg.