Vitinho é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

Atacante pode estrear já no Clássico-Rei no domingo (8)

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: Vitinho foi regularizado e pode estrear pelo Fortaleza no Clássico-Rei
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Anunciado como novo reforço, o atacante Vitinho foi regularizado pelo Fortaleza no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta sexta-feira (6). Com isso,o ponta está liberado para fazer sua estreia com a camisa tricolor já no Clássico-Rei, diante do Ceará, no domingo (8).

O jogador, que vem do Tijuana-MÉX, fica à disposição do técnico Thiago Carpini para a sequência da temporada. Disputando posição com Moisés, que está em negociação com o Santos, Vitinho é um dos poucos jogadores na posição restando saber se terá condições físicas de entrar em campo nos próximos desafios do Tricolor.

Canhoto de 24 anos, que chega ao Leão por empréstimo com opção de compra, Vitinho atua mais pelo lado direito do campo. Sendo assim, deve brigar pela titularidade com Maílton, que mesmo sendo lateral, vem sendo utilizado por Carpini como uma peça mais ofensiva e sendo um dos destaques do time no início do ano.

O Fortaleza entra em campo neste domingo (20), contra o Ceará, pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense. O primeiro Clássico-Rei de 2026, que marca a volta das partidas na Arena Castelão, acontece à 18h.

 

