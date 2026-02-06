Clássico-Rei: prováveis escalações de Ceará e Fortaleza

A maior rivalidade do futebol cearense ganha novo capítulo neste domingo (8). Na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza se enfrentam às 16h, no encerramento da 2ª fase do Campeonato Cearense. É apenas o primeiro grande desafio da temporada, mas tem peso de pressão para a sequência do ano.

Assim, a expectativa é de que cada equipe utilize a força máxima disponível, além da base dos últimos jogos. Deste modo, o Diário do Nordeste apresenta as prováveis escalações do Clássico-Rei.

Prováveis escalações do Clássico-Rei

Ceará | Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Matheus Araújo, Pedro Henrique e Lucca.

| Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Matheus Araújo, Pedro Henrique e Lucca. Fortaleza | Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Moisés e Adam Bareiro.

Dupla entrosada

O maior ganho alvinegro no início do ano foi a consolidação da dupla formada por Vina e Matheus Araújo. Os meias trouxeram mais criatividade ao Ceará e participaram exatamente de metade dos gols da equipe no Estadual, com quatro tentos para cada até agora. Mozart elogiou o funcionamento.

“Eles são meias de origem que tem a capacidade de também atacar o espaço, então a gente sempre tenta ter esse cuidado de colocá-los juntos, porém nunca perdendo a profundidade. O Matheus (Araújo) vem jogando de ponta e é um meia de origem, inclusive de formação, mas que tem característica também para jogar de ponta, inclusive na fase defensiva. Eu acredito que eles possam jogar juntos como vem acontecendo desde que a gente não perca a solidez defensiva. E eles têm sido realmente muito importantes nas duas fases do jogo. Em relação ao Vina, ele tecnicamente é um jogador acima da média na minha opinião. Eu já tive a oportunidade de enfrentá-lo algumas vezes, mas hoje vejo ele no dia a dia, a forma que ele aborda o treino e a conexão com o clube”. Mozart Técnico do Ceará

O ponto alto da equipe é esse setor, com o Vovô emendando três goleadas seguidas: Horizonte (4x0), Tirol (4x1) e Ferroviário (5x1). Nesse cenário, registra 16 gols em seis partidas pelo Estadual. Na escalação, a baixa confirmada é o volante Dieguinho, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Na lateral-esquerda, Alex Silva sofreu uma carga muscular e é uma dúvida no momento.

Defesa alta

Em processo de reformulação, com muitas saídas do elenco, a principal marca tricolor em 2026 até o momento é a defesa. O time foi vazado apenas uma vez em toda a competição, sofrendo pouco nas partidas. Se o ataque está em baixa, o setor defensivo se sobressaiu com três zagueiros escalados.

“Sobre os três zagueiros, hoje eu acredito que é o que o Fortaleza tem de melhor. Não consigo em vários momentos trabalhar variações ou fazer aquilo que eu penso porque faltam as peças [...] A gente estrutura bem a parte defensiva, uma equipe que tem sofrido poucos gols, foi o primeiro da temporada (contra o Iguatu). Tem o adversário, que é Campeonato Cearense, mas os outros também estão jogando o Cearense e tomaram mais gol que nós [...] Com os três zagueiros, acho que dá uma sustentação e é o que nós temos. Eu vou jogar no 4-3-3, quem é o lateral-esquerdo? Quem são os extremos? Se eu jogar no 4-4-2, quem são os extremos? Quem é o lateral-esquerdo? Eu não estou questionando e nem reclamando, porque me coloco nesse processo também, estou no clube desde o início e trabalhando nessa busca (de montar o time)". Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

Na avaliação de Thiago Carpini, o esquema atual é a melhor alternativa para o Fortaleza: 3-4-3. Em campo, manteve três zagueiros, dois alas e três volantes. As lacunas existentes são motivadas pelo excesso de baixas no início do ano, que já somam 16. O principal nome é Mailton, que avança muito pela direita. As dúvidas são zagueiro Brítez e o volante Pierre, que foram baixas na última partida, mas vivem uma expectativa de escalação como titulares.