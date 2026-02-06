Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:12)
Jogada
Legenda: O atacante senegalês Mané é uma das estrelas do Al Nassr, da Arábia Saudita
Foto: Fayez Nureldine / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (6)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 11h25 | Neom x Al Riyadh | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Nassr x Al Ittihad | Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Reims x Bastia | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Union Berlin x Eintracht Frankfurt | Xsports, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Hellas Verona x Pisa | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Celta de Vigo x Osasuna | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Leeds x Nottingham Forest | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Charlton x Queens Park Rangers | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Albion x Liverpool-URU | Disney+
  • 21h30 | Montevideo Wanderers x Defensor | Disney+

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 20h | Figueirense x Joinville | N Sports

CAMPEONATO MINEIRO

  • 20h | Betim x Itabirito | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 20h30 | Caxias x Ypiranga | Sportv e Premiere

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 1h | JEF United x Urawa Reds | Canal GOAT
Assuntos Relacionados
Stephen Curry é uma das estrelas do Golden State Warriors

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Alexandre Mota Há 1 hora
Mané em ação pelo Al Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
jogador

Jogada

Em boa fase, Matheus Araújo destaca evolução do Ceará antes do Clássico-Rei

Equipes se enfrentam no domingo (8), no Castelão

Redação 05 de Fevereiro de 2026
jogadora

Jogada

Ceará inicia preparação para a Série A2 do Brasileiro Feminino com 23 atletas

Estreia do time está prevista para 14 de março

Crisneive Silveira 05 de Fevereiro de 2026
torcedores

Jogada

Clássico-Rei já tem mais de 28 mil torcedores confirmados

Primeiro duelo do ano será no domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 05 de Fevereiro de 2026
Foto de Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Jogada

Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Negociação só deve acontecer em compra definitiva do atacante

Brenno Rebouças e Ian Laurindo* 05 de Fevereiro de 2026