Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (6)
CAMPEONATO SAUDITA
- 11h25 | Neom x Al Riyadh | Canal GOAT
- 14h30 | Al Nassr x Al Ittihad | Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Reims x Bastia | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Union Berlin x Eintracht Frankfurt | Xsports, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Hellas Verona x Pisa | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Celta de Vigo x Osasuna | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Leeds x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Charlton x Queens Park Rangers | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Albion x Liverpool-URU | Disney+
- 21h30 | Montevideo Wanderers x Defensor | Disney+
CAMPEONATO CATARINENSE
- 20h | Figueirense x Joinville | N Sports
CAMPEONATO MINEIRO
- 20h | Betim x Itabirito | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO GAÚCHO
- 20h30 | Caxias x Ypiranga | Sportv e Premiere
CAMPEONATO JAPONÊS
- 1h | JEF United x Urawa Reds | Canal GOAT
