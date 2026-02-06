Diário do Nordeste
Ministério Público do Ceará lança neste domingo (8), campanha permanente pela segurança no futebol

Campanha será lançada antes do Clássico-Rei e marcará reabertura do estádio

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:22)
Jogada
Legenda: Torcidas de Ceará e Fortaleza no Castelão
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), lançará no próximo domingo (8), uma campanha permanente pela segurança no futebol. A campanha, nomeada de “Respeito no Estádio: nesse jogo todo mundo ganha”, será lançada por volta das 17h, na Arena Castelão, durante o primeiro Clássico-Rei de 2026, entre Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube, partida que marcará a reabertura do estádio.

A iniciativa reforça o compromisso do MP com a promoção da paz nos estádios, o respeito aos direitos do torcedor e a valorização do futebol como espaço de convivência saudável e segura. Com a campanha, o Ministério Público busca ainda sensibilizar torcedores, dirigentes e autoridades para a importância de combater a violência e garantir que o jogo seja um momento de celebração coletiva. 

O lançamento contará com a presença do procurador-geral de Justiça, Herbert Santos, e do coordenador do Nudetor, promotor de Justiça Déric Funck.

O Nudetor foi criado em 2009, com o crescimento das torcidas dos clubes de futebol no Ceará, para garantir o direito à segurança das pessoas antes, durante e após as partidas. Caso o torcedor sinta que sua segurança no pré, durante ou pós-jogo não estejam garantidas, pode entrar em contato com o Núcleo de Defesa do Torcedor pelo e-mail nudetor@mpce.mp.br ou pelo celular institucional (85) 98685-8835 (WhatsApp).

