Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (6) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming.
O Diário do Nordeste lista as partidas, onde assistir cada uma e os respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (6), NA NBA
- 0h | Golden State Warriors x Phoenix Suns | Prime Video
- 0h | Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers | League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Boston Celtics | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Detroit Pistons | Prime Video
- 22h | Indiana Pacers x Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves | League Pass
Assuntos Relacionados