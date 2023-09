Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará se emociona ao falar sobre fase negativa do clube

Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho se emocionou ao falar da fase negativa que vive o Alvinegro na Série B. Atualmente, o Vovô só tem 5,9% de chance de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O momento ocorreu durante o Congresso Vozão Academy, na terça-feira (19), na Universidade de Fortaleza.

Na última rodada da competição, o Ceará foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 1, jogando abaixo do esperado. Barreto ainda revelou ter recebido uma ligação do presidente do clube, João Paulo Silva, pedindo união.

"O presidente do Ceará (João Paulo Silva) tomou a iniciativa de me procurar e dizer que precisa do Conselho (Deliberativo), precisa que nós estejamos juntos", contou Barreto Filho.

O conselheiro, no evento, afirmou que vai ajudar na reconstrução do clube. "Nós vamos marchar juntos para soerguer o Ceará", finalizou.

O próximo compromisso do Ceará na Série B é contra a Chapecoense, no sábado (23), às 17h (de Brasília). O jogo válido pela 29ª rodada acontece na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.