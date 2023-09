Ceará tem missão quase impossível para subir à Série A; veja pontuação e 10 jogos finais

O Ceará praticamente encerrou as possibilidades de acesso à Série A de 2024 após a derrota vexatória para o Novorizontino-SP por 4 a 1, nesta segunda-feira (18), fora de casa, pela 28ª rodada da Série B. O time agora precisa de uma missão quase impossível nas 10 rodadas finais para subir.

Pelo desempenho em campo, acreditar em qualquer arrancada histórica é muito difícil. No entanto, a matemática ainda deixa o Vovô vivo, com uma chance de acesso de apenas 5,6% de probabilidade.

O cálculo é do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo os estatísticos, a pontuação de momento para chegar na 1ª divisão nacional é 64 pontos. Como o clube soma 41, deve ganhar mais 23 dos 30 que serão disputados até o fim da Segundona.

Sem margem para qualquer novo deslize, o Ceará precisaria de oito vitórias (24 pontos) ou sete vitórias mais dois empates (23 pontos). Qualquer outra combinação não atinge o mínimo necessário.

Hoje, a distância para o G-4 é de sete pontos. Quando o técnico Vagner Mancini assumiu o time, três rodadas atrás, a margem era de oito. Logo, mesmo com duas vitórias em três jogos, nada mudou. Isso ocorre por conta da alta competitividade do torneio, a maior da história no formato da Série B.

No fim, tudo é apenas número. Ao longo da Série B, o Vovô sempre permaneceu no meio da tabela e caminha, se não tiver um rendimento histórico, para permanecer lá e na 2ª divisão em 2024, o que será trágico para as pretensões iniciais, de quem sabe brigar até pelo título nacional.

O que o Ceará precisa nas 10 rodadas finais para o acesso?

8 vitórias (24 pontos)

7 vitórias + 2 empates (23 pontos)