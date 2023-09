Novorizontino x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Novorizontino e Ceará entram em campo, às 21h, nesta segunda-feira (18), pela 28ª rodada da Série B. Com 11 jogos restantes para o fim da competição, o Ceará mantém vivo o sonho de acesso, principalmente após as duas vitórias seguidas sob o comando de Vagner Mancini. O duelo acontece no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

O Ceará ocupa a 10ª posição, com 41 pontos, sete a menos que o Criciúma, time que fecha o G4. Vagner Mancini e seus comandados vão com muita moral após as duas vitórias seguidas dentro de casa, sobre o próprio Criciúma e sobre o Londrina. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vozão possui 13,2% de chance de acesso.

Do outro lado, o Novorizontino vem de derrota para o Avaí, fora de casa, e busca voltar a vencer diante do Vovô. O time paulista ocupa a sétima colocação, com 45 pontos somados.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo SporTV, Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES

Para a partida no interior paulista, o Ceará tem quatro ausências no elenco. O lateral-esquerdo Paulo Victor está fora por conta de uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo que devem deixar o atleta afastado dos gramados entre 45 a 60 dias. A vaga deve ser preenchida por Danilo Barcelos, já que Vagner Mancini não deve improvisar o zagueiro David Ricardo e Willian Formiga ainda não está 100% fisicamente.

A lista de relacionados do Ceará também conta com o retorno do atacante Saulo Mineiro, que deve iniciar a partida no comando de ataque alvinegro. No entanto, o volante William Maranhão, o meia Chay e o atacante Guilherme Bissoli não chegaram nem a viajar com a delegação, que embarcou com 24 atletas.

Já o Novorizontino tem dois desfalques certos para o jogo de hoje contra o Alvinegro. O lateral-direito Raul Prata e o atacante Léo Tocantins estão lesionados e não poderão entrar em campo nesta noite. O substituto de Raul pode ser o lateral Bryan Borges, contratado recentemente.

RETORNO IMPORTANTE

Para este importante confronto direto diante do Novorizontino, o treinador Vagner Mancini terá o retorno do ídolo e capitão alvinegro Luiz Otávio. Luiz esteve fora na vitória sobre o Londrina, já que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

OLHO NO ADVERSÁRIO

O Novorizontino vem de derrota por 1 a 0, fora de casa, para o Avaí, que está na parte de baixo da tabela. Diante do Ceará, a expectativa é que os comandados de Eduardo Baptista possam retomar o caminho das vitórias.

Em seu elenco, o Tigre tem velhos conhecidos do futebol cearense. O zagueiro Ligger e os atacantes Rodolfo e Ronaldo já defenderam o Fortaleza. Além deles o atacante Douglas Baggio, que tem passagem pelo Ceará, e o meia Marlon, ex-Leão e Vozão, completam a lista de rostos familiares para o torcedor cearense.

O ponto forte da equipe paulista é a defesa. Até o momento, foram apenas 19 gols sofridos, o que garantem o posto de segunda melhor defesa da Série B, atrás apenas do Vila Nova, que foi vazado em 17 oportunidades. Já no ataque, o time marcou 32 vezes, com destaque para Ronaldo que balançou as redes seis vezes na segunda divisão.

REENCONTRO DOS TIMES

No primeiro turno, o Ceará perdeu para o adversário desta segunda por 3 a 0, na Arena Castelão. O jogo desta noite será apenas o segundo encontro entre as equipes em toda a história.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins; Paulo Eduardo e Ligger; Willean Lepo (Bryan Borges), Geovane, Marlon, Rômulo e Reverson; Aylon (Douglas Baggio) e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Chrystian Barletta, Saulo Mineiro e Erick. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | NOVORIZONTINO X CEARÁ

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Data: 18/09/23

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA) - MG

Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva - MG

Árbitro Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente - MG

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA) - RN