Ceará não vence como visitante há mais de 100 dias; veja o retrospecto

A derrota do Ceará por 4 a 1 para o Novorizontino, na última segunda-feira (18), marcou o oitavo jogo consecutivo do Alvinegro de Porangabuçu sem vitória na Série B do Brasileiro. Ao todo, são 105 dias desde a última vitória conquistada fora de casa.

A última vez em que o Vovô conseguiu alcançar um resultado de vitória longe de seus domínios aconteceu no dia 6 de junho. Naquele dia, o Ceará venceu o Atlético-GO por 3 a 0, jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Legenda: Jogadores do Ceará comemorando vitória sobre o Atlético-GO Foto: Felipe Santos/CearaSC.com

Desde então, foram oito jogos disputados na condição de visitante e nenhum triunfo conquistado, totalizando quatro empates e quatro derrotas. Dos 24 pontos em disputa nessas partidas, o Vovô conquistou apenas quatro, com aproveitamento de 16,6%.

SEQUÊNCIA NEGATIVA DO CEARÁ COMO VISITANTE

Sampaio Corrêa 1-1 Ceará | 25 de junho

Sport 2-0 Ceará | 2 de julho

Mirassol 1-1 Ceará | 16 de julho

Juventude 1-0 Ceará | 23 de julho

Guarani 0-0 Ceará | 2 de agosto

Vitória 1-0 Ceará | 13 de agosto

Tombense 2-2 Ceará | 26 de agosto

Novorizontino 4-1 Ceará | 18 de setembro

Na próxima rodada da Série B, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini terá mais uma oportunidade de voltar a vencer como visitante. O Vovô visita a Chapecoense no sábado (23), na Arena Condá, em Chapecó, às 17h.

O Ceará ocupa atualmente a décima colocação da Série B, com 41 pontos conquistados em 28 rodadas disputadas. A distância para o Novorizontino, o primeiro time dentro do G-4, é atualmente de sete pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.