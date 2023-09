Emprestado pelo Ceará, Gabriel Lacerda é anunciado pelo Sydney, da Austrália

O Sydney, tradicional clube do futebol da Austrália, anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Lacerda. O jogador de 24 anos pertence ao Ceará e será emprestado ao clube australiano por um período de dez meses.

“Fiz muitas pesquisas sobre a história do clube e vi que era muito grande e de sucesso, o que me deixou entusiasmado. Tenho muitas expectativas, inclusive fazer deste um movimento permanente para mim, pois acredito que podemos fazer história”, disse ao site do novo clube.

Gabriel Lacerda jogava no time profissional do Ceará desde 2019. Ele acumula 102 jogos com a camisa alvinegra, entre as temporadas 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O Vovô renovou o contrato do zagueiro até dezembro de 2025 antes de emprestá-lo.

Agora o técnico Vagner Mancini conta com sete zagueiros no elenco do Ceará: David Ricardo, Jonathan, Léo Santos (que tem sido utilizado como volante), Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Sidnei e Tiago Pagnussat.