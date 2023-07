Machuca já jogou com Brítez e enfrentou Lucero e Romero; veja números do reforço do Fortaleza

O atacante Imanol Machuca, de 23 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (28) como o novo reforço do Fortaleza. Apesar de jovem, o argentino já jogou a favor e contra alguns outros jogadores que atualmente fazem parte do elenco do Tricolor do Pici.

Antes de acertar sua transferência para o Fortaleza, Machuca vestiu apenas a camisa do Unión de Santa Fe, da Argentina. Pelos Tatengues, atuou ao lado do zagueiro argentino Emanuel Brítez. Foram 32 partidas juntos, com 13 vitórias, sete empates e 12 derrotas.

Também com a camisa do Unión de Santa Fe, Imanol Machuca teve a oportunidade de enfrentar dois jogadores que serão seus novos companheiros de ataque no Leão: os argentinos Silvio Romero e Juan Martín Lucero.

Machuca e Romero se enfrentaram em uma oportunidade. No dia 25 de outubro de 2021, Unión de Santa Fe e Independiente jogaram pelo Campeonato Argentino de 2021. O Independiente, de Romero, venceu a partida por 1 a 0.

Machuca e Lucero se enfrentaram também em uma oportunidade. No dia 4 de abril de 2021, Unión de Santa Fe e Vélez Sarsfield jogaram pela Copa da Liga Argentina de 2021. O Vélez Sarsfield, de Lucero, venceu a partida por 4 a 1.

Imanol Machuca assinou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. Na atual temporada, o argentino de 23 anos disputou 23 jogos pelo Unión de Santa Fe, somando cinco gols e uma assistência.