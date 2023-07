Fortaleza soma 11 argentinos no clube entre elenco e a comissão técnica; veja lista

O Fortaleza se consolidou como um dos clubes “mais argentinos” do Brasil. Nas últimas temporadas, a gestão investiu no mercado sul-americano para qualificar o trabalho do time principal e trouxe diversos hermanos para trabalhar no Pici. Hoje, são 11 divididos entre elenco e comissão técnica.

O último da colônia foi o atacante Imanol Machuca, contratado junto ao Unión Santa Fé-ARG por cifras milionárias. E o reforço encontrará compatriotas no plantel: o zagueiro Brítez, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o meia Pochettino, e os centroavantes Lucero e Silvio Romero.

A lista é completada com a comissão técnica. No rol de principais treinadores da história tricolor, Juan Pablo Vojvoda é o comandante, com auxílio de Gastón Liendo e Nahuel Martínez, além do preparador físico Luiz Azpiazu e do preparador de goleiros Santiago Picciani - todos da Argentina.

Logo, são seis jogadores e cinco membros da comissão técnica. Internamente, a gestão entende a presença como natural, uma parte do fluxo de expansão da captação de profissionais por parte do Centro de Inteligência (CIFEC). A continuidade de Vojvoda no cargo também facilita essa operação.

Os demais gringos são o zagueiro português Tobias Figueiredo e o psicólogo mexicano Christian Rodríguez. Ao todo, são 13 funcionários não-brasileiros na delegação do elenco profissional do Leão.

Importância estratégica

Legenda: Vojvoda chegou ao Fortaleza em 2021 e renovou contrato até 2024 Foto: Kid Júnior / SVM

No âmbito estratégico, a diretoria trata os estrangeiros como ponto importante para internacionalização da marca - o que envolve também a participação em torneios da Conmebol - além de ganho técnico. O perfil profissional dos gringos é elogiado pela rápida adaptação, além do empenho no dia a dia, no que se aplica para os atletas e os funcionários da comissão.

Deste modo, o Fortaleza se coloca como player forte e abre janela também para a venda de jogadores, como foram as saídas do atacante Depietri ao Talleres-ARG e o zagueiro Brayan Ceballos, emprestado ao Junior Barranquilla-COL. Da Série A, está entre os com mais estrangeiros.

Estrangeiros no time profissional do Fortaleza

Comissão técnica

Técnico: Juan Pablo Vojvoda (ARG)

Auxiliar: Gastón Liendo (ARG)

Auxiliar: Nahuel Martínez (ARG)

Preparador físico: Luiz Azpiazu (ARG)

Preparador de goleiros: Santiago Piccinini (ARG)

Psicólogo: Christian Rodríguez (MEX)

Elenco

ZAG: Emmanuel Brítez (ARG)

ZAG: Tobias Figueiredo (POR)

LAE: Gonzalo Escobar (ARG)

MEI: Pochettino (ARG)

ATA: Silvio Romero (ARG)

ATA: Lucero (ARG)

ATA: Imanol Machuca (ARG)