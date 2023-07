Fortaleza é o terceiro time da Série A do Brasileirão que mais contratou na janela de transferências

O Fortaleza é um dos três times da Série A que mais contratou nesta janela de transferências até esta quarta-feira (26). Com um total de cinco reforços, sendo quatro deles vindo de times do exterior, o clube completa o top 3, empatado com o Fluminense. Em números, o Leão é superado apenas por Goiás (7) e Cruzeiro (6). O período para novas contratações termina no dia 2 de agosto.

Imanol Machuca (Unión), o mais recente contratado, já desembarcou na capital cearense e deve ser apresentado nos próximos dias. Além do meia argentino, chegaram também o atacante Marinho (Flamengo), o lateral Gonzalo Escobar (UD Ibiza), o zagueiro Tobias Figueiredo (Hull City) e o volante Pedro Augusto (Tondella). Apenas dois deixaram a equipe: Moisés e Brayan Ceballos. Os dados são do ge.

Empatado com o Leão, o Fluminense também contratou cinco atletas nesta janela de transferências: Diego Barbosa (Grêmio), Leo Fernandéz (Toluca), Yony González (Portimonense), Daniel (Bahia) e Marlon (Monza). Apenas outros dois deixaram a equipe carioca.

O Cruzeiro vem em segundo, com seis reforços. A Raposa contratou Rafael Elias (Baniyas), Matheus Pereira (Al Hilal), Arthur Gomes (Sporting), Helibelton Palacios (Elche), Paulo Vitor (Rio Ave), Lucas Silva (Grêmio) Outros quatro deixaram o clube.

O líder em contratações é o Goiás, que trouxe sete jogadores. São eles: Luís Oyama (RWD), Raphael Guzzo (FC Vizela), Higor Meritão (Pumas), Allano (Santa Clara), João Magno (Dudelange), Anderson Oliveira (Portimonense) e Matheus Babi (Santa Clara). Outros seis atletas deixaram a equipe.

Entre as equipes com mais contratações, o Tricolor do Pici também se movimentou bastante no mercado estrangeiro neste mês. Dos cinco reforços, quatro são de clubes de fora do país. No Fluminense, são três. Já o time mineiro contratou cinco jogadores em clubes do exterior. O Esmeraldino trouxe mais reforços e todos eles vieram de fora do país.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (29), quando enfrenta o Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.

CONTRATAÇÕES

Goiás

Chegaram 7

Saíram 6

Cruzeiro

Chegaram 6

Saíram 4

Fortaleza

Chegaram 5

Saíram 2

Fluminense