Imanol Machuca desembarca em Fortaleza e deve ser anunciado ainda nesta quarta-feira (26)

Novo reforço do Fortaleza, Imanol Machuca já está na capital cearense. O atacante desembarcou na manhã desta quarta-feira (26), no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O jogador é o quinto reforço da equipe cearense nesta janela de transferências. O atleta saiu do Unión de Santa Fé após duas semanas de negociações.

Imanol, de 23 anos, deve ser anunciado pelo Leão do Pici nas próximas horas. O jogador foi encaminhado para o CT Carlos de Alencar Pinto para realizar exames.

A contratação do argentino se arrastou por cerca de duas semanas. A negociação passou por diversos entraves financeiros entre o Tricolor e o Unión de Santa Fé. O atleta chegou a avisar que não viajaria com a equipe argentina para o jogo contra o Vélez.

O acerto ocorreu ainda nesta terça-feira. Fortaleza adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por R$ 3 milhões de dólares, cerca de 14,2 milhões de reais.

O clube cearense corre para inscrever o jogador para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad-PAR. O prazo para inscrição termina nesta sexta-feira (28).

O Fortaleza volta a campo neste sábado (29), quando enfrenta o RB Bragantino, em jogo da Série A do Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.