Gonzalo Escobar celebra chegada ao Fortaleza e avisa: 'agora é me adaptar ao clube'

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, anunciado na última segunda-feira (3) como novo reforço do Fortaleza, já desembarcou no Pici e teve a oportunidade de conhecer a estrutura do clube com o qual assinou contrato até o final de dezembro de 2024.

“Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora é me adaptar ao clube nos próximos dias e esperar o grupo para conhecer os demais companheiros. A verdade é que estou muito feliz aqui”, disse o argentino em entrevista ao site oficial do Fortaleza.

De acordo com informações publicadas pela assessoria de comunicação do Fortaleza, Escobar realizou exames médicos e físicos nas dependências do clube. O jogador aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para poder fazer sua estreia.

Gonzalo Escobar nasceu na Argentina, tem 26 anos e estava no Ibiza-Eivissa, da Espanha. Ele chega ao Tricolor do Pici de maneira definitiva, firmando vínculo contratual com o Leão até o dia 31 de dezembro de 2024, com possibilidade de extensão.

O argentino é o terceiro lateral-esquerdo do atual elenco do Fortaleza. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda conta ainda, na mesma posição, com os jogadores Bruno Pacheco e Lucas Esteves, que também chegaram ao Pici nesta temporada.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Athletico-PR na Arena Castelão, às 18h30, em confronto válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa atualmente a 11ª colocação, com 20 pontos em 13 rodadas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.