Fortaleza convoca torcedores para explicar e tirar dúvidas sobre criação de SAF

Com a intenção de criar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em um futuro próximo, o Fortaleza vai apresentar aos seus conselheiros, sócios e torcedores em geral os estudos que fez sobre o tema e explicar como pretende se utilizar desse meio para arrecadar mais receitas para o clube.

Em edital publicado nesta segunda-feira (3), a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do clube anunciou que fará três reuniões plenárias neste mês de julho para falar sobre o tema com os tricolores. Os encontros não terão caráter deliberativo (não vão decidir sobre criação ou não da SAF), mas servirão para que se tirem todas às dúvidas à respeito do assunto.

As reuniões vão ocorrer nos dias 8, 12 e 17 de julho. A primeira será apenas para conselheiros e sócios-proprietários, enquanto as outras duas serão abertas também para sócios torcedores, não-sócios e desportistas em geral. Em todos os encontros será abordado o mesmo assunto, dividindo-se em três sessões apenas para dar opção de horário e data aos interessados.

O primeiro vice-presidente do Fortaleza, Geraldo Luciano, que foi o responsável por estudar o tema para o Tricolor, havia prometido que o clube faria os esclarecimentos necessários aos torcedores. A ideia do dirigente é que, quando a SAF for criada, vender entre 10% a 15% dela, de modo a não perder o comando da gestão do clube, por pelo menos R$ 50 milhões.

Para que o Fortaleza se torne uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), é necessário que o Conselho Deliberativo faça mudanças no estatuto do clube. Uma comissão já estuda a situação.

Reuniões Plenárias

Tema: Criação de Sociedade Anônima do Futebol pelo Fortaleza Esporte Clube

Dia: 08/07

Horário: 9h

Local: auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Endereço: Avenida Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres

Quem pode assistir: conselheiros e sócios-proprietários

Dia: 12/07

Horário: 19h

Local: auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Endereço: Avenida Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres

Quem pode assistir: todos os membros do quadro social, público em geral, imprensa

Dia: 16/07

Horário: 10h

Local: auditório Blanchard Girão, no Castelão

Endereço: Avenida Alberto Craveiro, 2775 - Castelão

Quem pode assistir: todos os membros do quadro social, público em geral, imprensa

Transmissão: canais de comunicação do clube