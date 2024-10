Ceará e Fortaleza lançam camisas em alusão ao Outubro Rosa; veja imagens

Ceará e Fortaleza divulgaram imagens nesta sexta-feira (4) de seus uniformes em homenagem ao Outubro Rosa. As camisas especiais desta campanha, em alusão ao mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama, possui duas versões diferentes, um para os goleiros e outro para os atletas de linha.

Uniformes do Ceará

O uniforme de goleiro possui a cor predominantemente rosa, com detalhes em preto nas mangas e gola do uniforme. Já o uniforme de goleiro, que também faz parte da campanha, os atletas de linha, os detalhes se invertem, com predominância do preto e detalhes em rosa nas mangas e gola.

As camisas já estão disponíveis nas lojas físicas Vozão e no e-commerce, com modelos masculinos e femininos. O uniforme será vendido a R$ 249,90 para os homens e R$ 239,90 para as mulheres e jovens.

Legenda: Para o lançamento, o Vozão e a Associação Toque de Vida desenvolveram um ensaio fotográfico com três mulheres assistidas pela entidade Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Uniformes do Fortaleza

A parte principal da camisa do Leão tem desenhos de flores em rosa claro, com tiras rosa escuro descendo dos ombros até as mangas, cobertas pelo azul tradicional do Leão. Na parte de trás, um patch escrito "Outubro Rosa: por elas, para elas!".

A edição já está à venda nas lojas físicas e no comércio virtual do Fortaleza por R$ 229,99.

Legenda: O Fortaleza lançou uniforme em homenagem ao Outubro Rosa Foto: Cleyton Saldanha/Fortaleza EC

O que é o Outubro Rosa?

O mês de outubro é marcado por campanhas de conscientização ao cuidado preventivo e/ou diagnóstico precoce do câncer de mama. O período foi criado no Estados Unidos na década de 90, mas chegou ao Brasil apenas em 2008. Conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.