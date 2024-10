Moisés, atacante do Fortaleza, está recuperado do edema muscular na coxa direita que o deixou de fora dos últimos quatro jogos do Leão. Ele foi relacionado para a partida contra o Grêmio e treinou com o elenco tricolor em Porto Alegre (RS), na última quinta-feira (3).

Em um vídeo publicado pelo Fortaleza em seu canal oficial no YouTube, foi possível ver Moisés treinando com os seus companheiros de equipe no centro de treinamento do Internacional, onde o Leão encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio.

Legenda: Moisés aparece em treino do Fortaleza e deve ser opção para enfrentar o Grêmio Foto: Reprodução/TV Leão

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o atacante vinha sendo submetido a testes para avaliar se havia ou não condições de voltar a atuar. O seu último jogo foi contra o Athletico-PR, no dia 14 de setembro, quando marcou inclusive um gol.

Por conta do edema muscular, o atacante de 28 anos ficou de fora das partidas contra o Corinthians (ida e volta na Sul-Americana), além de Bahia e Cuiabá, na Série A do Brasileirão 2024. Na temporada, ele soma 44 jogos, 12 gols e cinco assistências.