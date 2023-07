Marinho é apresentado no Fortaleza e já mira em títulos: 'Eu vim para vencer. Para ser campeão'

Principal reforço do Fortaleza na temporada, Marinho foi apresentado oficialmente como atleta do Tricolor nesta sexta-feira (7), na sede do clube. Em entrevista coletiva, o jogador explicou que a qualidade do projeto apresentado pelo Tricolor foi fundamental para que acertasse com o time. Ele ainda falou dos objetivos vestindo a camisa do Leão e elogiou Vojvoda, treinador da equipe. Jogador poderá estrear contra o Athletico-PR, no domingo.

“Eu vim para vencer. Para ser campeão. Nos clubes por onde eu passei, eu fui campeão. E aqui não vai ser diferente. Pelo clube, pelo treinador, pelos jogadores. Eu tenho grandes coisas em mente. A gente sabe que todo mundo junto, a gente consegue obter coisas boas no futuro”, disse o jogador.

VOJVODISMO

“Virou uma febre boa no Brasil. Claro que todos têm capacidades. Mas a gente não pode desmerecer os que temos. A última Copa que o Brasil ganhou foi com um brasileiro. O nosso treinador é muito bom e já recebeu muitas propostas, mas eu falei para ele que ele não podia sair não. Estou chegando agora, mas não vá embora não. A gente fica feliz pelo treinador que a gente tem, pelo reconhecimento que ele tem no Fortaleza. Ele é um ótimo profissional.

PROJETO FORTALEZA

“Em meio a tanta coisa que aconteceu, sempre coloco a minha família em primeiro lugar. Foram muitos clubes que apareceram, mas escolhi o Fortaleza. E o Fortaleza me escolheu. O Fortaleza merece respeito e tem ganhado visibilidade em torno de tudo aquilo que tem construído. É uma felicidade imensa ser escolhido para jogar no Fortaleza. Chegou um cara que vai ajudar, que vai chamar a responsabilidade. Sou um cara vencedor e vim para vencer”.

“O que me motivou a vir para cá é o projeto. É um projeto de crescimento. A gente tem que entender que muitos clubes no Brasil as pessoas olham a camisa, mas não olham o que é construído. O respeito é muito grande. É um projeto visionário. Aceitei esse desafio para vir aqui e vencer. Sobre domingo, estou treinando e à disposição”, completou.

PERÍODO NO FLAMENGO

- Foi um período que não foi dos melhores. No Flamengo foi um fato isolado. Olhando minutagem, eu joguei pouco. Mas tenho números legais. Fiz gol em semifinal de Libertadores. Eu chego aqui com outro pensamento, de chegar, ajudar, jogar e fazer o que eu sempre gostei que é estar em campo. Lá eu ajudava meus companheiros, mas de outras formas. Na minha cabeça, é muito claro o que consigo contribuir para os meus companheiros no treinamento, eles levam para o jogo também.

COMO JOGA MARINHO?

“Já deixei bem claro para o treinador onde eu posso jogar, onde eu me sinto bem. Mas eu sempre me coloquei à disposição para o clube. A minha posição que eu gosto é a ponta direita, então deixei a dica para ele”, disse o atleta.



VAI TER TATUAGEM SE TIVER TÍTULO NA SULA?

- Isso, não tenha dúvidas! Acredito que Deus prepara grandes coisas para esse clube. Eu já tinha até sonhado em ser campeão da Sul-Americana. Eu acordo já dando risada. Nossa, vai ser incrível. No aeroporto a gente não vai conseguir andar. E a cidade vai estar lotada de festa. Eu já sonhei bastante sobre isso. Mas é tudo Deus quem conduz.