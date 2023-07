Titi comenta sobre chegada de Machuca ao Fortaleza: ‘que nos ajude com a sua qualidade’

O zagueiro Titi concedeu entrevista coletiva na sede do Fortaleza na tarde desta quinta-feira (27). Entre outros assuntos, o jogador comentou sobre a chegada do atacante argentino Imanol Machuca, que deve ser anunciado em breve pelo Leão.

“Eu espero que a gente possa ajudar ele da melhor forma possível para que ele venha e desempenhe o seu melhor trabalho, nos ajude com a sua qualidade, com aquilo que a gente já viu do futebol dele, que trouxe ele até aqui, de vestir hoje uma camisa tão pesada quanto é a camisa do Fortaleza”, disse o zagueiro.

O jogador também comentou sobre a preparação da equipe para enfrentar o RB Bragantino neste sábado, pela Série A do Brasileirão 2023.

“Um jogo muito importante para aquilo que a gente quer no campeonato. Precisamos muito do apoio do torcedor para que a gente volte a vencer no Brasileiro, porque precisamos continuar brigando na parte de cima da tabela, pontuar diante do Bragantino”, disse.

Legenda: Titi em entrevista no Fortaleza Foto: Lucas Catrib/SVM

Diante da proximidade da partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Titi foi questionado sobre a possibilidade do Fortaleza utilizar um time alternativo diante do RB Bragantino, tendo em vista a partida contra o Libertad, na terça-feira.

“Eu trabalho com o Juan já tem dois anos e alguns meses e o que eu acho bacana do trabalho no dia a dia é que ele varia muito a equipe durante o treinamento, ele deixa sempre todos os atletas preparados para esse momento que a gente está vivendo”, afirmou.

Fortaleza e RB Bragantino entram em campo neste sábado (29), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.