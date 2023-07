Fortaleza agiliza documentos, Machuca recebe visto e regularização deve sair nesta sexta

O departamento de registro do Fortaleza tem feito uma força-tarefa para regularizar o atacante Imanol Machuca até esta sexta-feira (28), com o intuito que ele possa defender o clube na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nesta quinta (27), o atleta seguiu para São Paulo, junto com funcionários do clube, para agilizar a documentação necessária para que ele possa trabalhar no Brasil. O visto trabalhista foi emitido e a diretoria entende que com o que foi adiantado é possível que o atleta entre no BID nesta sexta.

Machuca já retornou a Fortaleza e deve, finalmente, assinar contrato para ser anunciado. Ele deve realizar o primeiro trabalho com o restante do elenco tricolor nesta sexta.

Janela

O atacante argentino deve ser a última contratação do Tricolor na atual janela de transferências do futebol brasileiro. A cinco dias do fim do período para novas contratações, o clube não está procurando nenhum outro atleta especificamente no momento, tampouco negocia com qualquer jogador.

Somente em caso de uma oportunidade de mercado, ou seja, uma situação considerada bom negócio seja apresentada ao clube, é que o Fortaleza poderá trazer mais algum reforço, mas não há uma procura ativa no mercado.

A janela de transferências do futebol brasileiro fecha na próxima quarta-feira (2). O Leão contratou dentro dela os atletas Gonzalo Escobar, Tobias, Pedro Augusto, Marinho e Machuca.