Fortaleza anuncia atacante Imanol Machuca, ex-Unión Santa Fé

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (28), o atacante Imanol Machuca, do Unión Santa Fé, da Argentina. O atacante de 23 anos assina contrato até dezembro de 2027, se tornando o 5º reforço da janela.

Em nota oficial, o clube confirmou a aquisição de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares (R$ 11,7 milhões). O pagamento será efetuado em parcelas semestrais até o fim de 2024. O valor é recorde para o futebol cearense, ficando em 2º no ranking do Nordeste.

Na atual temporada, Imanol disputou 23 partidas, com cinco gols e uma assistência. Revelado na base do Unión, realiza a primeira experiência fora do Argentina. A negociação foi dura para o clube cearense, que precisou emitir diversas propostas até conseguir a liberação no exterior.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "É uma contratação muito esperada pelo torcedor. Um jovem atacante que joga pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo e tem a característica do drible. Vem reforçar o nosso setor de ataque, que já tem boas peças e nos dá mais uma boa opção de drible, velocidade e profundidade. É um jogador jovem que tem um potencial muito grande, tanto em termos esportivos quanto financeiros".

A expectativa é que Machuca seja o substituto do atacante Moisés, vendido ao Cruz Azul, do México, por cifras milionárias. No setor ofensivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem outras oito alternativas: Thiago Galhardo, Silvio Romero, Lucero, Romarinho, Guilherme, Pikachu, além de Pedro Rocha, que se recupera de cirurgia no joelho.

O fechamento da janela no futebol brasileiro é no dia 2 de agosto, a próxima quarta-feira (2). O clube anunciou as contratações do zagueiro português Tobias Figueiredo, do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, do volante Pedro Augusto e dos atacantes Marinho e Imanol Machuca.

Ficha técnica