Juventude x Fortaleza: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fortaleza visita o Juventude neste sábado (21), em jogo da 17ª rodada da Série A do Brasileiro de 2021. A bola rola às 21h, no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Em campo, a possibilidade de conquistar um feito histórico e brigar na parte alta da tabela de classificação com a posição atual: o Leão está em 3º, com 31 pontos.

A campanha tricolor é acima das expectativas iniciais e permite sonhar com maiores objetivos. Em busca da pontuação mágica de 45 - a média estipulada para se manter na elite nacional - o time tem a primeira meta encaminhada logo durante o 1º turno.

Palpites

Na classificação, independente do resultado de momento, se mantém no G-4. Se credenciando de vez para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana ou mesmo na Libertadores. Caso tenha uma vitória e o Palmeiras tropece contra Cuiabá, no domingo (22), assume a vice-liderança da tabela.

Marca histórica

Em campo, o Fortaleza tem a oportunidade de fazer história no Brasileirão. Com aproveitamento de 64,6% no Brasileirão, o time comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda precisa de mais um ponto para firmar o melhor desempenho de uma equipe nordestino no atual formato da competição.

O recorde é do Vitória-BA, com a campanha de 2008. Na ocasião, o time baiano conseguiu 32 pontos em 19 rodadas. O Leão está próximo de superar o rendimento e tem ainda três jogos pela frente: Juventude (F), Cuiabá (C) e Bahia (F).

Mudança na escalação

O treinador Vojvoda não vai contar com o meia Yago Pikachu, suspenso por acúmulo de cartões. No esquema 3-5-2, o atleta atua aberto na direita como um ala e tem papel ofensivo importante no Brasileirão.

Legenda: O ala direito Pikachu é um dos destaques do Fortaleza na Série A Foto: Fabiane de Paula

No meio-campo, a comissão técnica tem o retorno do volante Felipe, expulso na 15ª rodada contra o Palmeiras. O jogador deve retomar o posto de titular no setor.

Há expectativa para maior minuagem aos atacantes Edinho e Ángelo Henríquez. A dupla estreou no empate com o Santos e, melhor fisicamente, pode receber mais oportunidades diante do Juventude.

Momento do Juventude

O Juventude apresenta campanha consistente na Série A e chega embalado após vencer o Bragantino na última rodada. O novo reforço da equipe é o zagueiro Quintero, que não enfrenta o Fortaleza por conta da cláusula contratual no empréstimo.

Legenda: Quintero foi apresentado como novo reforço do Juventude para Série A de 2021 Foto: Fernando Alves / Juventude

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data: 21 de agosto de 2021

Hora: 21 horas

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Onde assistir: Transmissão ao vivo na Premiere e na Rádio Verdes Mares, com tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa)

Escalação

Juventude

Marcelo Carné; Michel Macedo, Didi, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Chico e Guilherme Castilho; Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Éderson, Felipe, Edinho, Lucas Crispim e Matheus Vargas; David e Robson. Técnico: Vojvoda.