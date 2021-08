Boeck rasga elogios a Vojvoda e comenta titularidade no Fortaleza: "desfrutando deste momento"

O goleiro Marcelo Boeck retornou à titularidade do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e deve permanecer contra o Juventude neste sábado (21). Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20) o arqueiro tricolor avaliou a dificuldade do confronto, ressaltando a qualidade do grupo tricolor para conquistar os três pontos e seguir brigando na parte de cima da tabela.

"Todo adversário que enfrentamos, fora de casa, tem sua maneira de jogar, de se comportar, mas nós também sabemos nossa maneira de jogar, sabemos que temos que ter uma estratégia para cada jogo e pra a gente é o último jogo do ano. Vamos encarar como mais uma final, como mais um jogo que precisamos pontuar e vir aqui para vencer o jogo. Essa é a nossa mentalidade. Sabemos que temos qualidade para sair daqui com o resultado que nós almejamos."

A sequência como titular é descrita como um "sonho" por Marcelo Boeck. O bom momento do Fortaleza na Série A é desfrutado e celebrado pelo arqueiro tricolor.

"Acho que era o sonho de tudo aquilo que começou na Série C, puder estar na Série A, desfrutando e aproveitando deste momento, do momento que hoje estamos vivendo, da colocação, da maneira que nos colocamos nessa posição, é muito bom. O mais legal é desse grupo, do que o Vojvoda tem colocado, é que cada um tem sua parcela de importância. Em algum momento vai ser utilizado e quando for chamado, vai ter que estar pronto para puder ajudar o coletivo. Esse é o nosso sentimento. Ajudar o Fortaleza jogo a jogo."

O goleiro ainda rasgou elogios ao técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Na visão de Boeck, a convicção de Vojvoda é uma de suas principais características como treinador.

Marcelo Boeck Goleiro do Fortaleza "Cada treinador tem sua característica. Ele (Vojvoda) é mais curto e grosso, como falamos aqui no Rio Grande do Sul. Não fica perdendo força para situação que ele não tem que gastar força. Ele é muito convicto naquilo que ele quer, no que passa pra gente (jogadores). Não é por acaso que assimilamos a ideia dele. O torcedor se ver nele e ele se ver encorporado dentro do clube. Conseguiram (Vojvoda e comissão) se encaixar perfeitamente no nosso grupo."

Confira à coletiva na íntegra: