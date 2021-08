Fortaleza pode encaminhar meta inicial da Série A no 1º turno; veja próximos jogos

O Fortaleza realiza uma campanha histórica na Série A do Brasileiro de 2021 e tem uma sequência importante de jogos até o fim do 1º turno. Com aproveitamento de 66,7%, a equipe tem pela frente até a 19ª rodada: Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia, respectivamente.

Ao todo, são 12 pontos em disputa. Caso mantenha o percentual de pontuação atual nos quatro jogos seguintes, pode conquistar mais oito. No momento, soma 30 e está na 3ª posição da tabela.

A projeção dos números iria encaminhar a conquista da meta inicial da diretoria tricolor: somar 45. No entanto, ocupando espaço na parte alta da classificação, o time tem condições de brigar por uma vaga em torneios internacionais, como a Sul-Americana.

Campanha do Fortaleza na Série A de 2021:

Jogos: 15

Vitórias: 9

Empates: 3

Derrotas: 3

Aproveitamento: 66,7%

Gols marcados: 25

Gols sofridos: 14

Vale ressaltar que a campanha atual é a melhor da história de um clube nordestino no atual formato da competição - em 15 jogos Assim, com quatro rodadas de antecedência, o Leão firmou e segue ampliando o recorde cearense de pontos no 1º turno.

Pontuação cearense ao fim do 1º turno da Série A

2021 | Fortaleza: 30 pontos (restam quatro jogos)

2020 | Fortaleza: 25 pontos

2011 | Ceará: 25 pontos

2010 | Ceará: 25 pontos

Do desafio de cada compromisso, chega como favorito e seguindo o roteiro ao escolher o técnico Vojvoda. O foco era pontuar em casa e contra rivais de porte financeiro similar ou inferior. Em campo, superou a expectativa e se tornou a sensação do Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A