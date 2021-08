Fortaleza quebra novo tabu na Série A e mantém 100% contra futebol paulista

A campanha do Fortaleza na Série A de 2021 é histórica. No atual formato, após 15 rodadas, é a melhor dentre todos os nordestinos: aproveitamento de 66,7%. O feito é reflexo dos momentos de grandeza, como a vitória contra o Palmeiras neste sábado (7) em novo tabu encerrado.

O resultado no Allianz Parque derrubou uma escrita de 16 anos. O último triunfo como visitante foi em 2005: venceu no fim por 2 a 1. Depois foram três encontros, sempre com derrota e nenhum gol marcado: 2006 (3x0), 2019 (4x0) e 2020 (3x0).

Assim, o placar de 3 a 2 se torna ainda mais impotente. No caminho do ineditismo, o time do argentino Vojvoda desconhece limites para construir a própria trajetória, agora com 30 pontos conquistados: 66% da meta inicial (45) da diretoria.

TABUS QUEBRADOS PELO FORTALEZA DE VOJVODA:

Campanha: superou o aproveitamento do Sport de 2014 e se tornou o clube nordestino com o melhor desempenho no atual formato da Série A em recorte de 15 jogos.

superou o aproveitamento do Sport de 2014 e se tornou o clube nordestino com o melhor desempenho no atual formato da Série A em recorte de 15 jogos. Atlético-MG : encerrou tabu de 15 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 1ª rodada.

: encerrou tabu de 15 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 1ª rodada. Corinthians : encerrou tabu de 16 anos sem triunfo contra o rival ao vencer na 11ª rodada.

: encerrou tabu de 16 anos sem triunfo contra o rival ao vencer na 11ª rodada. São Paulo : encerrou tabu de 47 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 12ª rodada.

: encerrou tabu de 47 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 12ª rodada. Palmeiras: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa ao vencer na 15ª rodada.

No contexto atual, o Leão soma nove vitórias, uma a menos que Palmeiras e Atlético-MG, ambos cotados para o título ao lado do Flamengo. Com identidade e imposição, tem sequência acessível até o fim do 1º turno e pode sonhar com mais no Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A

15.08 - Fortaleza x Santos | Arena Castelão, às 18h15

21.08 - Juventude x Fortaleza | Alfredo Jaconi, às 21h

28.08 - Fortaleza x Cuiabá | Arena Castelão, às 19h

04.09 - Bahia x Fortaleza | Pituaçu, às 21h

100% contra futebol paulista

Na Série A, o Fortaleza possui 100% de aproveitamento contra o futebol paulista até o momento. O número é expressivo pelo total de participantes na 1ª divisão: o Leão venceu 4 dos 5 presentes. Logo, somou 12 dos 30 pontos contra a respectiva federação, ou melhor, 40% da pontuação.

Legenda: Vojvoda conhece o elenco do Fortaleza e muda a escalação para evitar o maior desgaste físico Foto: Thiago Gadelha / SVM

O detalhe está nos próximos capítulos. O adversário seguinte no Brasileirão é o Santos, integrante final do quinteto. E na Copa do Brasil, em busca da melhor desempenho da história tricolor na competição, tem pela frente o São Paulo nas quartas de final. Sim, por ora, são somente números.