Fortaleza se credencia a brigar por mais na Série A com vitória contra Bragantino

O Fortaleza se credenciou a brigar por mais na Série A do Brasileiro de 2021. Com um terço da competição realizada, após 13 rodadas, o time cearense se firma na 3ª posição da tabela, abre 17 pontos para a zona de rebaixamento, e tudo depois de bater o único invicto do torneio: o Bragantino.

O resultado de 1 a 0 na Arena Castelão, neste domingo (25), é o reflexo da competitividade da equipe, agora com quatro vitórias consecutivas - superou ainda Corinthians, América-MG e São Paulo. Dentro do escopo de regularidade, registra a melhor defesa, é o principal mandante e pode sonhar sim.

Campanha do Fortaleza na Série A:

Jogos: 13

Vitórias: 8

Empates: 3

Derrotas: 2

Aproveitamento: 69,2%

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 9

A projeção inicial sempre será evitar a 2ª divisão nacional. A pontuação aberta, a campanha histórica no futebol nordestino (melhor aproveitamento no atual formato) e os resultados é que o deixam apto a buscar nova classificação para evento internacional, feito obtido pela primeira vez em 2019.

Aplicação defensiva

A vitória contra o Bragantino serviu para mostrar novas vertentes do técnico argentino Vojvoda. Da busca incessante pelo gol, o Leão se retraiu e suportou a pressão do melhor ataque do Brasileirão. Foi uma equipe que se adaptou ao que o momento pediu para sair sem ser vazada pela 7ª vez.

Estatísticas de Fortaleza x Bragantino:

Posse de bola: 35% x 65%

Finalizações: 14 x 13

Faltas: 21 x 14

Passes: 278 x 512

A estratégia abriu mão da posse e apostou no contra-ataque - roteiro raro na campanha até o momento. O panorama envolveu travar o confronto para anular as principais chances. O risco foi nítido, só que a confiança e disciplina mantiveram a marcação intensa em identidade diferente.

Legenda: O jogo foi também o embate da melhor defesa (Fortaleza) contra o melhor ataque (Bragantino) da Série A Foto: Kid Júnior / SVM

O processo como um todo permite ainda o crescimento individual no setor. Um exemplo é o goleiro Marcelo Boeck, que substituiu o lesionado Felipe Alves mais uma vez e teve grande atuação.

Força do elenco

A principal receita no Brasileirão é a regularidade, ou seja, a manutenção do desempenho. O feito é desenvolvido principalmente com a reposição de jogadores, mas a consistência tática atenua a disparidade de nível. E o Fortaleza utilizou essa característica para resistir com novas peças.

Legenda: O atacante Igor Torres ganhou chance entre os titulares do Fortaleza na ausência de David, suspenso Foto: Kid Júnior / SVM

O volante Jussa e o atacante Igor Torres foram titulares. Para renovar o fôlego, o zagueiro Jackson e o volante Ronald foram acionados. E Vojvoda concluiu mais um teste com o plantel.

Com um grau de exigência altíssimo, além da pressão adversária, o Leão terminou a partida com atletas que não estão dentre as primeiras opções de saída, mas cumpriram o necessário. O elenco mostra força mais uma vez sem o uso de nenhum reforço desde a chegada de Vojvoda.

Ficha técnica