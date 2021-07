Fortaleza vence o Corinthians e volta ao G-4 do Brasileirão

O Fortaleza segue voando e acumulando bons resultados no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o Tricolor venceu o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou aos 21 pontos e retornou ao G-4 da competição, ultrapassando o Athletico-PR, que tem 20 pontos, mas um jogo a menos. O time cearense está somente quatro pontos atrás do líder Palmeiras, que ocupa a 1ª colocação com 25 pontos.

Esta foi a segunda vitória seguida do Fortaleza, que na última quinta-feira (7) havia goleado o América-MG por 4 a 0, também em casa. Nas últimas cinco partidas, foram três triunfos, um empate e uma derrota.

O Tricolor agora terá uma semana livre para treinamentos. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda volta a campo no próximo sábado (17), para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, às 17 horas.

O Jogo

Legenda: Goleiro Cássio fez boas defesas Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza começou com um ritmo alucinante e não deixou o Corinthians jogar durante o primeiro tempo. Teve mais posse de bola (55% x 45%) e o triplo de finalizações (12 x 4). Com imposição, o Tricolor criou as melhores chances de gol e teve boas oportunidades para marcar, mas acabou pecando na mira e também esbarrando no goleiro Cássio, que fez boas defesas.

O goleiro do time paulista só não foi capaz de defender o chutaço de Robson, aos 18 minutos. O camisa 7 mandou um balaço de fora da área, no ângulo, sem chances para o arqueiro adversário.

Mesmo com a vantagem no placar, o time da casa foi quem continuou controlando a posse de bola e criando as melhores chances, com David, Matheus Vargas e Robson.

O Corinthians só melhorou no segundo tempo, com mudanças feitas por Sylvinho. O Timão teve mais posse de bola, conseguiu trocar mais passes e articular melhores jogadas, mas apresentou dificuldades na finalização. O gol de Marcelo Boeck (que substituiu Felipe Alves no intervalo) pouco foi ameaçado.

Do outro lado, o Leão do Pici teve ainda chances de matar o jogo, mas acabou pecando na definição. Mesmo assim, acumulou mais uma boa vitória.