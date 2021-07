Com dois gols de David, Fortaleza goleia América-MG por 4 a 0 na Arena Castelão

O Fortaleza voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de David, a equipe leonina não tomou conhecimento do América-MG, nesta quarta-feira (7), na Arena Castelão, e aplicou 4 a 0. Éderson e Igor Torres completaram o marcador.

Com o resultado, o Leão chegou aos 18 pontos, figurando na 5ª posição do Brasileirão. O América-MG, por sua vez, permanece na 15ª colocação, com 9.

Primeiro tempo

Fortaleza e América-MG protagonizaram um duelo equilibrado na etapa inicial. Sem tantas chances claras, as equipes administravam a posse, mas tinham dificuldades de penetrar na defesa adversária.

Os primeiros chutes a gol começaram a surgir a partir dos 30 minutos. Felipe, por duas vezes, arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Yago Pikachu, aos 40, por sua vez, acertou a trave de Matheus Cavichioli. Antes disso, David já havia saído cara a cara com o arqueiro americano, mas desperdiçou a oportunidade.

O América-MG, com uma postura reativa, explorava os contra-ataques. Porém, sem força ofensiva, a equipe americana encontrou dificuldades para impor ritmo no campo de ataque. A melhor chance saiu dos pés do lateral-direito Eduardo, que recebeu bom passe de Felipe Azevedo, mas mandou sobre o gol de Felipe Alves.

A presença ofensiva leonina, gerou resultado. No final da etapa inicial, Tinga encontrou David na área. O atacante fintou dois marcadores e acionou Éderson. O volante arriscou forte e abriu o marcador para o Fortaleza.

Legenda: Éderson abriu o marcador em favor do Fortaleza na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, o Fortaleza teve tranquilidade para trabalhar a bola no 2° tempo. A equipe leonina acionou bastante o goleiro Felipe Alves, para iniciar as jogadas do campo de defesa.

Logo aos 10 minutos da etapa final, o atacante David ampliou o marcador em favor do Fortaleza. Após boa troca de passes no setor ofensivo, Éderson infiltrou na área e encontrou o camisa 17 livre para marcar.

A desvantagem fez com que a equipe mineira ficasse exposta. O resultado, no entanto, foi o contrário do que o desejado pelo técnico Vagner Mancini. Minutos depois de ampliar o marcador em favor do Fortaleza, David marcou seu 2° gol, anotando o terceiro do Leão na partida.

O ímpeto tricolor não parou. Com a vitória encaminhada, Juan Pablo Vojvoda promoveu mudanças na equipe. Daniel Guedes, que entrou no lugar de Yago Pikachu, cruzou na área e Igor Torres, que entrou no lugar de David, cabeceou para anotar o 4° gol do Fortaleza na partida.

Legenda: Igor Torres marcou o 4° gol do Fortaleza na partida Foto: Kid Júnior/SVM

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo no domingo (11) contra o Corinthians, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, enquanto o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.