Fortaleza vence Bragantino no Castelão e segue na 3ª posição da Série A; saiba como foi o jogo

O Fortaleza venceu o Bragantino por 1 a 0 neste domingo (25), pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro. Na Arena Castelão, o time tricolor conseguiu o resultado com gol do atacante Robson e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas - antes, superou Corinthians (1x0), América-MG (4x0) e São Paulo (0x1).

Com o resultado, a equipe se mantém na 3ª posição, com 27 pontos, e se garante no G-4. O próximo compromisso é diante do Ceará, domingo (1º), às 20h30, na Arena Castelão.

Já os paulistas seguem na 4ª posição, com 24. Pelo Brasileirão, enfrentam o Grêmio no sábado (31), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo.

Primeiro tempo

Com duas equipes muito ofensivas, o início da partida foi bastante estudado. O Bragantino buscou o domínio da bola e assustou com o atacante Artur em investidas do lado direito, enquanto o Fortaleza cresceu com o avançar do tempo e conseguiu se impor no esquema 3-5-2.

Legenda: A partida entre Fortaleza e Bragantino foi marcada por muitas chances de gol Foto: Kid Júnior / SVM

Aos 12, em um contra-ataque rápido, o Leão encontrou o gol na Arena Castelão. O meia Pikachu ajeitou para o atacante Robson finalizar sem chance de defesa: 1x0. Com o rival atordoado, em lance ensaiado, Pikachu ainda carimbou o travessão seis minutos depois.

A resposta do Massa Bruta surgiu aos 29, quando Praxedes aproveitou o bate-rebate na área e chutou na trave. Apesar da necessidade do resultado, foi o Fortaleza que colocou no fundo da rede aos 46, dessa vez anulado. Robson ampliou, mas estava impedido.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Fortaleza adiantou as linhas de marcação e atrapalhou a armação do Bragantino. Mais tensas em campo, os times proporcionaram um duelo mais truncado. Legenda: O Fortaleza abriu o placar no início e resistiu à pressão do Bragantino Foto: Kid Júnior / SVM Em busca da igualdade, o Bragantino pressionou mais, principalmente com o atacante Artur na insistência da bola área. O Leão então recuou e tentou anular as chances dos visitantes com a entrada de Ronald na vaga de Matheus Vargas. A mexida surte efeito, e o time retoma a produção ofensiva na reta final. Em dois lances com o atleta, Éderson e Pikachu surgem para finalizar, mas mandaram para fora. O Fortaleza resistiu ao melhor ataque do Brasileirão e venceu dentro de casa. Ficha técnica Fortaleza 1x0 Bragantino Competição: Série A do Brasileiro - 13ª rodada Data: 25/07/2021 Horário: 16h Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE Gol: Robson aos 12´/1º T (1-0) Cartões amarelos: Matheus Jussa (F), Tinga (F), Felipe (F), Matheus Vargas (F) e Helinho (B) Cartão vermelho: Maurício Barbieri (B). Fortaleza: Boeck; Tinga, Jussa e Benevenuto; Éderson, Felipe, Pikachu (Bruno Melo), Crispim e Matheus Vargas (Ronald); Robson (Osvaldo) e Igor Torres (Jackson). Técnico: Vojvoda. Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Weverson); Raul (Jadsom), Praxedes (Ramires) e Evangelista; Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Barbieri.