Robson, atacante do Fortaleza, entra para lista de artilheiros da Série A de 2021

O atacante Robson, do Fortaleza, se tornou um dos artilheiros da Série A do Brasileiro. Com o gol na vitória contra o Palmeiras, neste domingo (8), o atleta atingiu a marca de sete bolas na rede.

A posição de goleador máximo do Brasileirão é dividida com mais quatro nomes. O seleto grupo é formado por: Matheus Peixoto (Juventude), Hulk (Atlético-MG), Bruno Henrique (Flamengo) e Gilberto (Bahia).

Reforço para 2021, Robson é o jogador do Leão com mais tentos na temporada. Ao todo, são 12 com a camisa tricolor. Na vice-liderança estão David e Wellington Paulista, ambos com 11.

Os números no Brasileirão se aproximam do desempenho obtido pelo Coritiba, quando disputou o torneio em 2020. Na ocasião, encerrou com oito gols em 32 rodadas. O contrato no Pici é até 2023.

Artilheiros do Fortaleza na Série A de 2021

Robson - 7

David - 4

Yago Pikachu - 4

Igor Torres - 3

Wellington Paulista - 2

Benevenuto - 1

Éderson - 1

Tinga - 1

Titi - 1