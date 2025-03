Fortaleza negocia contratação de atacante Allanzinho, do Ferroviário

O Fortaleza negocia a contratação do atacante Allanzinho, do Ferroviário. O Diário do Nordeste apurou que o clube fez contato com o staff do jogador e tenta avançar nas tratativas para um acordo.

Com 24 anos, o atleta é a grande sensação do futebol cearense no início da temporada de 2025. Ao todo, soma sete gols e quatro assistências em 14 jogos pelo Tubarão da Barra, sendo peça decisiva do esquema tático do técnico Tiago Zorro. O contrato com o clube coral, no entanto, é até 30 de março.

Deste modo, a diretoria do Ferroviário trabalha em busca de uma renovação, com foco na Série D do Brasileiro. Apesar disso, um acerto é difícil diante da grande fase e também do interesse do mercado.

Legenda: Allanzinho faz dupla de ataque com Ciel no Ferroviário em 2025 Foto: Lucas Emanuel / FCF

Vale ressaltar que a janela de transferências está encerrada, mas há uma brecha: entre os dias 10 de março e 11 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou um período para a negociação de atletas que atuavam em competições estaduais. Logo, ainda há espaço para novas transações.

No momento, o Ferrão foi eliminado pelo Fortaleza do Campeonato Cearense e também se despediu da Copa do Brasil para o Maracanã, restando agora as rodadas finais da Copa do Nordeste até o começo da Série D, previsto para abril. O próximo compromisso é diante do CRB, no dia 19, fora de casa - sem horário e local confirmados.