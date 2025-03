Matheus Cavichioli lamenta derrota do Ferroviário, mas reforça lições: 'fica o aprendizado'

O goleiro Matheus Cavichioli lamentou a eliminação do Ferroviário para o Fortaleza, neste sábado (8), pela semifinal do Campeonato Cearense de 2025. O Clássico das Cores ocorreu no estádio Presidente Vargas (PV), com o gol leonino sendo marcado por Lucero aos 47 minutos do 2º tempo - na ida, os times empataram em 0 a 0.

"Chateado pelo gol, chateado pelo resultado, mas toda a equipe se comportou, dentro das oportunidades, bem. Marcamos, fomos incisivos na marcação e num momento de descuido, aconteceu o gol que não podia ter acontecido. É uma fase feita, mas é aprendizado, fica o aprendizado e serve como lição. Ainda temos a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro (Série D) onde a gente leva o aprendizado para ficarmos atentos nos 90 minutos. Então, vamos trabalhar para as próximas competições" Matheus Cavichioli Goleiro do Ferroviário

Em campo, a equipe coral fez jogo duro e complicou o rival durante toda a partida. O desempenho rendeu elogios do técnico português Tiago Zorro na coletiva.

Com a eliminação, o Ferroviário foca agora na Copa do Nordeste. O próximo compromisso está marcado inicialmente para o dia 19, quarta-feira, diante do CRB, fora de casa. O horário e o local ainda são indefinidos. No decorrer do ano, o principal objetivo é a disputa da Série D do Brasileiro.

*Sob supervisão de Alexandre Mota