Fortaleza pode se tornar equipe nordestina com melhor desempenho no 1° turno da Série A; veja dados

O Fortaleza Esporte Clube está próximo de estabelecer uma nova marca entre os nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos conquistados em 15 partidas, o Tricolor do Pici está a uma vitória – precisa superar os 32 pontos obtidos pelo Vitória em 2008 - de se tornar a equipe do Nordeste com melhor desempenho no 1° turno na era dos pontos corridos.

Restando quatro partidas para o encerramento do 1° turno da elite do futebol brasileiro, o Fortaleza terá pela frente Santos (C), Juventude (F), Cuiabá (C) e Bahia (F). Os adversários ocupam do meio de tabela para baixo.

Um triunfo ou três empates garantem a nova marca ao Fortaleza, superando a campanha do Vitória, em 2008.

Campanha do Fortaleza na Série A (até o momento)

15 partidas

9 vitórias

3 derrotas

3 empates

25 gols marcados

14 gols sofridos

2º melhor ataque da Série A

4º melhor defesa da Série A

Melhor mandante da Série A

6° melhor visitante da Série A

Legenda: Robson é o artilheiro do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, com 7 gols marcados Foto: Kid Júnior / SVM

Melhor 1° turno de um clube cearense

O desempenho da equipe de Juan Pablo Vojvoda supera as pontuações obtidas pelo Ceará, em 2010 e 2011, e do próprio Fortaleza, em 2020, quando finalizaram o 1° turno da Série A do Brasileirão com 25 pontos. O Tricolor do Pici detém, em 2021, a melhor campanha de um clube cearense nos 19 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza volta a campo no domingo (15), às 18h15, contra o Santos, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série A. O confronto coloca frente a frente o melhor mandante (Fortaleza) x o 16º pior visitante (Santos).