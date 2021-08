Fortaleza não terá Pikachu contra o Juventude; veja quem pode substituí-lo

Um dos melhores jogadores do Fortaleza, Yago Pikachu, será desfalque por suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Juventude, no próximo sábado (21), às 21 horas, no Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Sem ele, titular absoluto do time, Vojvoda tem 3 opções para o setor na ala direita. Como o Tricolor joga protegido por 3 zagueiros, sendo um deles o lateral-direito Tinga, os "laterais" são alas no tricolor. Com Crispim pela esquerda e Pikachu na direita, a principal função deles é ofensiva.

A amostra no Fortaleza de Vojvoda sem Pikachu é muito pequena, já que ele é titular absoluto do time e jogou praticamente os 90 minutos de todos os jogos. Ao longo de 16 jogos pelo Leão na Série A, foi substituído em apenas três, geralmente nos minutos finais. Nas oportunidades, entraram Edinho (contra o Santos), Bruno Melo (contra o Bragantino) e Daniel Guedes (contra o América/MG).

Legenda: Yago Pikachu levou o 3º cartão amarelo diante do Santos e desfalca o Fortaleza contra o Juventude no sábado Foto: Fabiane de Paula

Assim, quem desponta para atuar na função de Pikachu é Edinho. Veloz e driblador como Pikachu, a entrada dele não mudaria muito a característica do time. Mas pela especificidade do jogo, fora de casa, contra um time mais pesado, com jogo mais físico, Daniel Guedes ou Bruno Melo também podem aparecer, por serem mais marcadores.

"Garçom"

Yago Pikachu é um dos destaques do Fortaleza na Série A. O jogador tem quatro gols e cinco assistências, participando de nove gols do Leão na elite.

Entre os jogos em que se destacou, estão a estreia diante do Atlético Mineiro, com um gol, também balançou as redes diante da Chapecoense e deu duas assistências: contra o Bragantino na vitória por 1 a 0 e, por último, a jogada individual e assistência para o gol de Igor Torres diante do Palmeiras.