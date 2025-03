Vojvoda desabafa após classificação à final: ‘algo armado contra o Fortaleza’

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda desabafou após a classificação do Fortaleza à final do Campeonato Cearense de 2025 neste sábado (8), com vitória por 1 a 0 contra o Ferroviário. Na avaliação do comandante existiu algo armado “fora de campo” contra a chegada do time na decisão.

"Hoje, se não é o sangue do Vojvoda e dos jogadores, o Fortaleza fica fora (da final). Porque há algo armado de fora que não queria permitir que o Fortaleza jogasse a final, mas o Fortaleza vai jogar a final. E o Fortaleza vai ficar ainda mais unido, quero as torcidas unidas, o torcedor que vá ao campo de jogo para o ano todo, não só agora, mas também nessa final. Nós vamos ficar muito atentos, vou ficar muito atento porque mexeram com o meu prestígio também, e eu quero continuar aqui. Mas escuto ‘time sem vergonha’. Sem vergonha? Em quatro anos, duas Libertadores, uma final de Copa Sul-Americana, sempre na final do Cearense, mas é o time sem vergonha. ‘Vojvoda, fique com a boca fechada’. Eu sou correto e muitas vezes me calo, mas há momentos em que eu preciso falar”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Na coletiva de imprensa, Vojvoda também criticou a Federação Cearense de Futebol (FCF). A principal bronca era com a definição do mando de campo da semifinal, uma vez que a equipe desejava atuar na Arena Castelão, mas a entidade marcou para o estádio Presidente Vargas (PV).

“Eu sabia que seria um jogo muito complicado. O que iriam dizer vocês da imprensa e os torcedores se nós não chegássemos na final? 'Há, estão só inventando desculpa porque jogou no PV'. Qual é a prioridade da Federação Cearense? É graças ao Fortaleza também, com esse time, que somos conhecidos em toda a América do Sul, ou não é verdade? Jogamos a Libertadores, jogamos a final (da Copa Sul-Americana), e não é graças ao Vojvoda, mas aos jogadores, a todo o trabalho, que vão jogar e se empatam com o Ferroviário, já são cobrados. Eu não tenho problema, a torcida do Fortaleza é maravilhosa, eu tiro o chapéu, me emociona, mas eu também tenho que cobrar deles, eu falo de TUF, JGT, Bravo e falo também dos que estão atrás do banco de reservas, falo de todos”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Agora o Leão espera a definição entre Ceará x Maracanã para conhecer o adversário da grande decisão. No retrospecto recente, é a 8ª vez consecutiva que o time leonino chega na finalíssima do torneio. No ranking geral da competição, soma 46 títulos, sendo o maior campeão ao lado do arquirrival alvinegro. A expectativa, inclusive, é de que a final seja com o Clássico-Rei. Isso porque o Vovô venceu o duelo de ida por 3 a 0, construindo uma larga vantagem. A volta será neste domingo (9), às 17h, no PV.