Guto Ferreira vê crescimento de opções ofensivas para montar ataque do Ceará

A vitória por 3 a 2 do Ceará sobre o Grêmio, na estreia do Brasileirão, foi extremamente positiva para garantir os primeiros três pontos na tabela. Mais que isso, mostrou ao técnico Guto Ferreira o crescimento de desempenho de opções ofensivas que foram utilizadas. Jogadores que deram boa resposta e garantem ao treinador mais alternativas para montar o ataque do Ceará.

O meia Jorginho foi um dos destaques em campo. Autor do gol da vitória, aos 48 minutos do 2º tempo, ele foi decisivo no lance capital, mas não apenas nisso. Bastante participativo, se movimentou o jogo inteiro, auxiliou na criação de jogadas e garantiu uma dinâmica bastante interessante ao setor criativo.

Além do gol, teve ainda duas finalizações para fora, deu quatro passes decisivos, venceu 9 de 14 duelos individuais, sofreu seis faltas e realizou dois desarmes.

VEJA MAIS Wilton Bezerra As Duas Paixões de um mesmo Ceará Alexandre Mota Vitória do Ceará contra Grêmio é demonstração de força da base: sobra personalidade nas revelações "Muito feliz pela minha atuação e mais feliz ainda pela vitória. Espero que nas próximas partidas eu possa ajudar meus companheiros da melhor forma possível", disse o meia. Atacantes Legenda: Cléber marcou o primeiro gol dele na Série A Foto: Kid Jr/SVM Mas o meia não foi o único destaque. O bom desempenho ofensivo passou, também, pelos atacantes. Saulo Mineiro, que é o artilheiro do Ceará na temporada, deu assistência para o primeiro gol, marcado por Cléber, outro que fez bom jogo e participou também do início da jogada do segundo, anotado por Rick. O jovem revelado nas categorias de base do Vovô, que esteve bastante participativo nas ações ofensivas, com dribles objetivos, levando vantagens nos duelos 1x1 e gerando situações de perigo, fez sua melhor partida com a camisa alvinegra. Assim como João Victor, que entrou no segundo tempo e manteve o ritmo, com a mesma característica e sempre sendo colaborativo nas jogadas ofensivas. A boa atuação de Jorginho aliada aos desempenhos positivos de Saulo Mineiro, Rick e Cléber, com a entrada de João Victor no segundo tempo, deixaram o sistema ofensivo do Ceará mais fluido e dinâmico. Prova disso é que o Vovô marcou três gols e teve outras boas chances de balançar as redes de um adversário qualificado e que possui um sistema defensivo sólido, como o Grêmio. Pedindo passagem O desempenho animador dá força aos jogadores do 'time alternativo', que pedem passagem na equipe principal. Sobretudo em momento que Speed Mendoza, que já não vinha jogando bem, está suspenso; Vina não vem desempenhando o melhor futebol e outras peças como Lima, Felipe Vizeu e Jael estão no Departamento Médico. O duelo de quarta-feira (2), pela Copa do Brasil, contra o rival Fortaleza será mais um importante teste para o Ceará, e o técnico Guto Ferreira vê com bons olhos o crescimento de peças que podem aparecer neste momento importante. Quero receber conteúdos exclusivos de esporte Assuntos Relacionados Esportes Esportes/brasileirão série a Esportes/ceará sporting club