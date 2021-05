Vitória contra o Grêmio é a 12º em estreias do Ceará no Brasileirão e a terceira nos pontos corridos

Com um time alternativo, o Ceará triunfou sobre o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (30) na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. O resultado positivo obtido foi o 12º em estreias do Alvinegro de Porangabuçu no Brasileirão desde 1971 e o terceiro na era dos pontos corridos. O levantamento foi feito pelo Centro Cultural do Ceará Sporting Club.

A primeira vitória em estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu em 1972, quando o Ceará venceu o Sergipe, fora de casa, por 3 a 1. Na era dos pontos corridos, o Vovô triunfou pela primeira vez, em estreias, em 2010, ao vencer o Fluminense por 1 a 0 no Castelão. O feito foi repetido em 2019 e 2021, quando conquistou os três pontos contra CSA/AL e Grêmio, ambos em casa.

Vitórias do Ceará desde 1971 no Brasileirão:

1972 – Sergipe 1 x 3 Ceará

1975 – Moto Club 0 x 3 Ceará

1978 – Ceará 1 x 0 Moto Club

1979 – Ceará 4 x 1 Remo

1980 – Ceará 2 x 1 Flamengo-PI

1982 – América-RN 1 x 2 Ceará

1985 – Ceará 3 x Remo

1987 – Criciúma 1 x 2 Ceará

1993 – Ceará 3 x 1 Fortaleza

2010 – Ceará 1 x 0 Fluminense

2019 – Ceará 4 x 0 CSA-AL

2021 – Ceará 3 x 2 Grêmio

Ao todo, o Ceará já participou de 21 edições da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo o clube cearense que mais disputou a competição nacional e o que detém mais vitórias em estreias.