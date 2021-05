Em jogo emocionante, Ceará vence Grêmio por 3 a 2 na estreia da Série A

O Ceará estreou com uma grande vitória contra o Grêmio na Arena Castelão. O Vovô bateu o Tricolor Gaúcho por 3 a 2, com direito a gol nos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Jorginho e com direito a muita tensão e espera pelo VAR.

Cléber, Rick e Jorginho marcaram para o Alvinegro. Vanderson e Ricardinho fizeram os gols do Grêmio.

Legenda: Atacante Cléber foi um dos destaques da partida, marcando um gol Foto: Kid Júnior

O jogo

Com os dois times com formações completamente desfiguradas em função do calendário de jogos, no caso do Ceará, e da Covid-19, no caso do Grêmio, a partida ficou franca do início ao fim.

Após os primeiros minutos truncados, o Vovô conseguiu sair na frente. Cléber chutou da entrada da área, a bola desviou na marcação e enganou o goleiro Brenno. 1 a 0.

O gol deu ânimo ao Vozão, que chegou ao segundo gol. Rick recebeu com liberdade, conseguiu fintar a marcação com tranquilidade e ampliar. 2 a 0.

No que parecia que seria o início até de uma goleada alvinegra, após Cléber ver Brenno fazer milagre em chute, terminou de forma tensão para o Alvinegro. Vanderson conseguiu bela troca de passes e bateu na saída de João Ricardo, diminuindo a contagem: 2 a1.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou da mesma forma que a primeira: com pressão do Grêmio. Após vacilo de Buiú, que deixou Leo Chú escapar, a bola foi cruzada para Ricardinho que deixou tudo igual: 2 a 2.

Legenda: Jorginho comemora gol que deu a vitória ao Alvinegro Foto: Kid Júnior

A partida seguiu com várias modificações. Charles, João Victor e Yony González entraram pelo Ceará. Jean Pyerre e Cortez entraram pelo Grêmio. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, após bola alçada na área, Gabriel Lacerda conseguiu chutar na trave. Na sobra, enquanto a zaga gremista reclamava de impendimento, Jorginho mandou para as redes aos 49 minutos do segundo tempo.

O VAR precisou de quase 5 minutos para apontar que o gol Alvinegro era legal. Daí, foi segurar até o final e garantir os primeiros três pontos.

Com jogos ainda a serem disputados, o Alvinegro figurou na terceira posição. O próximo adversário do Vovô é o Fortaleza, na quarta-feira (2), pela Copa do Brasil.