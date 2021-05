'Vencemos uma equipe cotada para ir à Libertadores', diz Guto Ferreira sobre vitória do Ceará

A vitória contra o Grêmio neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, deve dar moral ao elenco do Ceará durante o começo do torneio nacional. A opinião é do técnico do Vovô, Guto Ferreira, que reconheceu a importância de começar o certame com 3 pontos ao vencer uma equipe cotada para "ir à Libertadores".

"Estrear com 3 pontos é sempre muito importante. Não vencemos qualquer equipe. Vencemos o Grêmio, que é uma equipe cotada para ir à Libertadores. Eles estavam desfalcadas, mas não posso menosprezar o meu elenco, que entrou bem e conseguiu um bom resultado", disse o treinador.

Guto Ferreira ainda comentou sobre a maratona de jogos do Ceará, que podem ter prejudicado o rendimento da equipe nas últimas semanas. Ele defendeu que o Vozão teve um número muito grande de partidas por mês e isso acabou e afetou o nível de desempenho na fase final do Campeonato Cearense e na Copa Sul-Americana.

"Quem teve um mês com 8 partidas, o jogador se compromete, e temos jogadores que fizeram 8, 9 ou 10 partidas com 90 minutos. Temos de ter cuidado com os jogadores para que as pessoas entendam o que está sendo feito no Ceará porque estávamos jogando 3 competições, jogando de igual para igual e em duas delas tivemos decisões da arbitragem. Mas começamos com uma vitória hoje", disse Guto.

Sul-Americana

Contudo, o treinador do Ceará reconheceu que faltou experiência própria na tomada de decisões envolvendo o planejamento dos jogos da Copa Sul-Americana.

Ele afirmou que a estratégia poderia ter sido diferente em alguns jogos e que o elenco não estava acostumado a jogar em níveis diferentes de altitude.

Guto Ferreira Treinador do Ceará "Na Sul-Americana, eu coloco que me faltou experiência, porque tivemos um procedimento na altitude que poderia ter sido diferente. Os jogadores sentiram o gramado e a altitude, e, por isso chegamos atrasados em todos os momentos e lances. Nas próximas oportunidades, vamos ouvir mais as pessoas e já teremos bagagem para tomar as decisões da melhor maneira", disse.

Participações importantes

Durante a coletiva de imprensa, o treinador do Ceará ainda elogiou a participação do atacante Rick, que marcou um gol durante o jogo contra o Grêmio.

Guto Ferreira enalteceu o desempenho do atleta e disse o jogo deste domingo pode ser importante para dar confiança e uma boa sequência de jogos.

"O Rick já vinha treinando muito bem e jogou bem no estadual. Quando ele começa na sequência ele acaba se machucando, mas hoje foi muito bem e trabalhou de todas as maneiras com escolhas assertivas e foi um jogador agudo. Fez gols, deu assistência e teve uma partida muito perto da nota nove. É um jogador que a gente espera que se firme e que possa repetir esse rendimento", afirmou.